Settimana intensissima per azzurri impegnati nei due ATP 500 in programma a Vienna e Basilea verso un calendario che sta per chiudersi. Oggi tocca ad Arnaldi, Darderi e Sonego, domani l’atteso ritorno in Europa di Sinner dopo la trionfale vittoria di Riad. In campo anche Musetti che cerca la conferma nella Top 8 per partecipare al torneo di fine anno delle ATP Finals

Tennis, Vienna e Basilea: oggi Arnaldi, Darderi e Sonego. Domani tocca a Sinner, Musetti, Cobolli e Berrettini | Dove in TV

Settimana intensa per il tennis mondiale e per l’Italia, che presenta un vero plotone di protagonisti nei due tornei ATP 500 in corso.

A Vienna e Basilea si gioca per punti pesanti in chiave Finals di fine stagione, con la pattuglia azzurra chiamata a confermare l’ottimo momento generale. L’unico certo di essere già qualificato è Jannik Sinner, secondo in classifica generale alle spalle di Alcaraz, anche lui sicuramente già iscritto a Torino.

ATP Vienna, aspettando Sinner

In attesa di Sinner, testa di serie numero #1 del tabellone, in campo domani nel primo turno contro il tedesco Altmaier, oggi tocca a Matteo Arnaldi, chiamato in campo intorno alle 16 contro l’americano Kovacevic: match equilibrato tra due avversari poco lontani nel ranking e che si daranno la rivincita dopo Indian Wells, match vinto dall’azzurro 6-3 5-7 6-4. Ion campo oggi anche Luciano Darderi che aprirà il programma del torneo contro l’americano Nakashima. Anche qui un solo precedente, quest’anno ad Amburgo, e vittoria dell’italiano 7-5 6-7 6-2.

Il grosso del tabellone, con orari che verranno definiti in giornata è per domani. Musetti, testa di serie numero #4, ha bisogno di punti per non perdere l’ultimo slot delle Finals di Torino e al primo turno affronta Tsitsipas. Ci sarà anche Berrettini, abbinato all’australiano Popyrin. Ma ovviamente l’attesa è per Sinner, arrivato ieri a Vienna forse della splendida vittoria in due set su Alcaraz a Riad che gli ha fruttato più di sei milioni di euro di premio. In caso di vittoria con Altmaier l’altoatesino potrebbe trovare Cobolli che affronterà nel primo turno il ceko Machac.

ATP Basilea, c’è Sonego

Unico azzurro in campo in Svizzera alla St.Jakobshalle di Basilea è Sonego chiamato a un compito non facile contro lo spagnolo Davidovich Fokina, numero ­#8 del tabellone, numero 20 del rankling mondiale e reduce dalla sconfitta ai quarti a Bruxelles contro Collignon.

Match difficile ma non impossibile per Sonego che nel suo segmento di tabellone potrebbe avere spazio per lo meno fino a incrociare Casper Ruud, vittorioso nell’ATP 250 di Stoccolma. Tra Lorenzo Sonego e Davidovich Fokina è in assoluto il primo match in ATP. Unico precedente in un torneo giovanile a Genova sei anni fa: vinse Sonego.

ATP Vienna e Basilea, dove vederli

Entrambi i tornei sono trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW. Su Supertennis invece i tornei femminili di Guangzhou, con Cocciaretto e Bronzetti, e Tokyo, senza azzurre iscritte.

Su SuperTennis TV e in diretta streaming su SuperTennix, la piattaforma della FITP.

La giornata di martedì sarà quella da cerchiare in rosso: con Sinner a caccia di un nuovo titolo, Musetti e Berrettini determinati a rilanciarsi e Cobolli pronto a sorprendere, l’Italia del tennis è ancora una volta protagonista su due fronti europei di prestigio.