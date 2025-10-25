Tennis, Sinner e Musetti in semifinale a Vienna: come seguire i due azzurri

Nel pomeriggio di oggi all’Erste Bank Open 2025, torneo ATP 500 di Vienna due semifinali di primissimo piano andranno in scena sul cemento indoor della Wiener Stadthalle. Alle 15.00 (ora locale) si affronteranno Jannik Sinner e Alex de Minaur, a seguire, non prima delle 16.30, sarà la volta di Lorenzo Musetti contro Alexander Zverev. Il torneo, che fa parte del circuito ATP 500, vede la partecipazione delle prime quattro

ATP Vienna, i quarti di finale

Vittoria non comoda ma comunque autorevole di Jannik Sinner che paradossalmente aveva sofferto molto più contro Cobolli che contro il kazako Bublik: “Siamo amici, e in ottimi rapporti – ha detto alla fine del match Sinner – ma sorridendo mi ha detto che l’anno prossimo spera di incrociarmi un po’ meno…”.

Anche perché se è vero che Bublik si è tolto la soddisfazione di infliggere all’altoatesino una delle pochissime sconfitte di quest’anno, tutte le partite che contano le ha vinte Sinner. Inclusa questa, chiusa con un doppio 6-4 in 80’ con una prima palla di servizio letale, efficacia al 93% e senza concedere nemmeno una palla break al suo avversario. Oggi gli tocca De Minaur che ha eliminato Matteo Berrettini, 6-1 7-6, protagonista di un buon torneo e di un secondo set che avrebbe quanto meno meritato di vincere dopo un match point annullato

Molto bene anche Musetti che in 1.40’ batte il francese Moutet, tennista coriaceo, 6-3 6-4 che soprattutto nel secondo set si rende particolarmente insidioso e aggressivo mettendo il carrarino anche un po’ in difficoltà.

Atp Vienna, Sinner vs de Minaur

Oggi le semifinali. Sinner si presenta al match come favorito assoluto: ha vinto tutti e 11 i precedenti confronti con de Minaur. Il momento di Sinner parla di un autentico strapotere di superiorità fisica e tecnica dell’italiano rispetto all’australiano, che pure è uno dei più solidi del circuito nei rallies prolungati e nei cambi di direzione.

Sinner, forte di una striscia indoor impressionante e di una condizione mentale solida, dovrà gestire il tentativo di de Minaur di variare gioco e rompere gli schemi. Quest’ultimo però ha dimostrato di faticare a gestire il ritmo contro l’italiano e, secondo alcuni bookmaker ha solo circa il 15% di possibilità di vittoria in questa partita.

Musetti vs Zverev

Più incerta appare la seconda semifinale tra Musetti e Zverev. L’italiano guida il bilancio degli scontri diretti: 3-1 a suo favore, con una striscia di vittorie consecutive inclusa l’ultima, quest’anno a Roma. Tuttavia, Zverev è tornato assolutamente competitivo sulla superficie veloce indoor e, in questo torneo, ha beneficiato anche di un riposo extra perché nei quarti non ha nemmeno giocato sfruttando un walkover a causa del ritiro dell’olandese Griekspoor.

Le previsioni oscillano: alcuni bookmaker vedono l’italiano favorito anche in considerazione della motivazione di spingere al massimo per entrare nella TOP che alle Finals di Torino.

Il tedesco ha motivi di vantaggio per esperienza nei momenti decisivi: Zverev moderatamente favorito, ma con una forbice molto stretta.

Musetti si presenta dopo aver vinto senza perdere set, con grande fluidità di gioco e una certa adattabilità al campo indoor. Zverev d’altro canto punta su un servizio potente e su un gioco più diretto, che potrebbe dare esito se entrerà in partita dal primo gioco. In ogni caso Musetti salirà a quota 3815 con 445 punti di vantaggio su Auger-Aliassime che nel frattempo ha scavalcato al nono posto Draper.

Verso la finale dell’ATP di Vienna

La speranza è quella di avere due italiani in finale a Vienna. Nel frattempo a Tokyo esce Elisabetta Cocciaretto dopo uno splendido torneo: decisiva la sconfitta contro la statunitense Ann Li.