Tennis, quando giocherà Sinner a Parigi | La vittoria di Vienna e la sfida con Alcaraz

La settimana del tennis si apre con la vittoria di Jannik Sinner a Vienna. Sinner piega Alexander Zverev in rimonta – 3-6 6-3 7-5 – e si prende anche il titolo dell’Erste Bank Open: è il secondo trionfo a Vienna, il quarto del 2025 e il 22esimo in carriera per l’altoatesino.

Sinner trionfa a Vienna

Una bella sfida che ha dimostrato anche la resistenza fisica dell’azzurro in un match da 2.28′ con 11 ace e 44 vincenti che vede Sinner capace di rimontare nonostante qualche crampo nel terzo set e infilare così la 21esima vittoria consecutiva indoor e portare in parità (4-4) il suo bilancio diretto con il tedesco, battuto per la terza volta consecutiva.

In finale contro Alexander Zverev, l’azzurro ha messo in campo una prova di maturità assoluta, dominando i momenti chiave del match nel set decisivo e non concedendo al tedesco la possibilità di rientrare quando l’inerzia della sfida si stava ormai spostando dalla sua parte.

Rotazioni profonde, una gestione del servizio impeccabile nei frangenti delicati e quella calma diventata ormai il suo marchio hanno fatto la differenza. Il successo arriva al termine di una settimana nella quale Sinner ha saputo alzare sempre di più il livello, superando avversari insidiosi e confermando che la pressione non lo spaventa, anzi lo esalta.

E ora ATP Parigi…

Sinner è già a Parigi, dove è testa di serie numero 2 e inizierà a giocare solo dal secondo turno usufruendo in un bye all’esordio, presumibilmente mercoledì. Il suo incontro d’apertura sarà contro il vincente del match tra Alex Michelsen e Zizou Bergs che si terrà oggi. La parte bassissima del tabellone lo incrocerebbe dopo due partite vince con l’americano Shelton Benjamin, ma solo nei quarti di finale.

Inutile dire che la sfida a distanza è con Carlos Alcaraz, che torna in campo dopo essersi preso una settimana di recupero e di riposo. La vittoria di Vienna ha ulteriormente ridotto in classifica generale lo svantaggio di Sinner che ora è di 840 punti.

Anche lo spagnolo usufruirà di un bye nel primo turno per poi scendere in campo con il vincente tra il britannico Norrie e l’argentino Baez. Direttamente al secondo turno anche Lorenzo Musetti, testa di serie numero #7 del tabellone.

ATP Parigi, gli altri Azzurri in tabellone

Il calendario inizia queta mattina. Tra i primi a scendere in campo Luciano Darderi che apre sul Court Central alle 11.00 contro la wild card Arthur Cazaux (numero #62 del ranking), prima sfida in assoluto in ATP tra i due 23enni.

Sempre oggi Flavio Cobolli debutta sul Court 1 alle 11.00 contro Tomáš Macháč: contro il ceko due sole partite e bilancio in pareggio dopo la vittoria dell’azzurro di pochi giorni fa, proprio a Vienna in due set (7-6 6-2).

Ancora oggi: Lorenzo Sonego affronta Sebastian Korda sul Court 3 presumibilmente non prima delle 14.30. Sonego è in vantaggio 3-2 negli scontri diretti, ma l’ultima vittoria è dell’americano, ad Adelaide. Sfida sulla carta molto equilibrata. In caso di vittoria al secondo turno l’italiano darebbe vita a un derby con Lorenzo Musetti.

Il torneo di Parigi sarà in programmazione in diretta e in esclusiva su SKY.

Gli altri tornei della settimana

Tennis femminile in campo a Chennai per il WTA 250 con Lucia Bronzetti, numero #5 del tabellone, in campo contro la polacca Kawa nel primo turno e unica iscritta in India. Niente da fare infatti per Lucrezia Stefanini, costretta al ritiro. Il torneo è inserito nel palinsesto di Supertennis.

In Cina a Jujian in campo Elisabetta Cocciaretto che si incrocia al primo turno con la colombiana Osorio, testa di serie #7. La partita è in programma domani alle 6.00 con diretta su Supertennis.