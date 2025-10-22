Tennis, oggi a Vienna si fa sul serio: Sinner-Altmaier, Berrettini con Popyrin | Le dirette TV

Il torneo ATP 500 di Vienna entra nel vivo sul veloce indoor, superficie che esalta servizio e prime accelerazioni in risposta, un campo ideale per Sinner che farà questo pomeriggio il suo esordio dopo un paio di giorni di riposo seguiti al trionfo di Riyad nel torneo esibizione Six Kings Slam.

ATP Vienna, gli ultimi risultati

Intanto nella giornata di ieri ha passato il turno Lorenzo Musetti: chiamato ad affrontare il greco Tsitsipas, rallentato da gravi problemi fisici, l’italiano si è visto cambiare programma all’ultimo istante dopo che il suo avversario ha deciso di ritirarsi.

Al suo posto il lucky loser serbo Hamad Medjedovic che si è rivelato un avversario più tosto del previsto per il tennista toscano che chiude comunque senza grandi incertezze in 1.20’, 6-4 6-3. Nel prossimo turno Musetti affronterà l’argentino Echeverry, vittorioso in due set sul norvegese Budkov Kjaer.

ATP Vienna, tre italiani in campo

Giornata corposa e tricolore, con tre italiani ai blocchi di partenza e tanti top in scena.

Si parte alle 13.00 con Flavio Cobolli contro Tomáš Macháč: match ad alto ritmo tra due risponditori aggressivi, in cui la chiave per l’azzurro sarà qualità sulla seconda e percentuali alte con il dritto inside-out per togliere tempo al ceko, numeroi #31 del ranking mondiale e vincitore dell’unico precedente fino a oggi, pochi mesi fa nei quarti di finale della United Cup con un secco 6-1 6-2.

A seguire attesa per Matteo Berrettini contro Alexei Popyrin. L’australiano è pericoloso indoor per pesantezza di servizio e rovescio piatto; Matteo dovrà proteggere il turno di battuta e cercare il campo con la combinazione servizio-dritto, evitando scambi prolungati sulla diagonale di rovescio. Popyrin, attualmente numero #48 del ranking e dunque poco al di sopra di Berrettini, ha vinto l’ultima sfida incrociata, lo scorso anno. All’azzurro le prime due ormai datate a qualche anno fa. Sfida apertissima: ma molto dipenderà dalle condizioni fisiche di Matteo che lentamente sta cercando di trovare la sua forma migliore.

Sessione serale doppia. Alle 17.30 l’appuntamento centrale è tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier. L’azzurro ritrova un avversario che varia tanto e prova spesso la palla corta; Jannik dovrà imporre ritmo da fondo e aprire il campo sul rovescio del tedesco, mantenendo lucidità nei turni in risposta, Altmaier tende a concedere fasi di calo al servizio. Anche qui vantaggio dell’azzurro negli scontri diretti, 2-1, per altro sempre su campo veloce a Shanghai e alo US Open.

Dove vederlo — In Italia Vienna è in diretta su Sky Sport Tennis/Sky Sport con streaming su NOW e Sky Go. Palinsesto in chiaro non previsto.

WTA Guangzhou: c’è Cocciaretto

A Guangzhou (cemento outdoor) tocca invece a Elisabetta Cocciaretto, in campo alle 10.00 italiane contro la cinese Wang Xiyu avversaria mancina dal braccio pesante: per l’azzurra saranno cruciali profondità in risposta e variazioni di ritmo (slice e cambi di traiettoria) per togliere certezze alla cinese nelle prime due-tre colpi.

Si tratta dell’unica italiana impegnata questa settimana in WTA dopo l’eliminazione di Lucia Bronzetti, battuta in due set dalla colombiana Osorio.

Dove vederlo — Copertura TV su SuperTennis e streaming su SuperTenniX