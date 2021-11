Le ATP Finals, il torneo più importante di tennis che arriva a fine anno dopo i quattro Slam, verranno trasmesse da Sky Sport a partire dal 14 novembre 2021.

La 52esima edizione delle Nitto ATP Finals si svolgerà in Italia, al Pala Alpitour di Torino. Per la prima volta, una città italiana ospiterà le finali ATP alle quali, come di consueto, prenderanno parte i migliori 8 tennisti delle classifiche ATP, sia per quanto riguarda il singolare che il doppio.

Per l’Italia, ci sarà Matteo Berrettini (seconda partecipazione per il tennista romano), protagonista della finale di Wimbledon, persa contro Novak Djokovic, e vincitore del Queen’s Championship e del Serbia Open, mentre Jannik Sinner, invece, sarà la prima riserva.

La diretta di tutti gli incontri andranno in onda su Sky (e in streaming su NOW), dal 14 al 21 novembre 2021. Gli approfondimenti, invece, andranno in onda sul canale Sky Sport Tennis.

Ogni giorno, si partirà alle ore 11 e si chiuderà intorno alle ore 23:30, con gli studi pre e post-match, live dal campo di gioco, con un’edizione quotidiana di Sky Sport 24, in onda dal grattacielo Intesa San Paolo (Il Tennis è Servito, condotto da Dalila Setti), almeno due collegamenti quotidiani con Nuvola Lavazza, un corner Sky al Fan Village di Piazza San Carlo e una postazione al Circolo della Stampa Sporting, campo di allenamento delle Nitto ATP Finals.

Per quanto concerne la squadra di giornalisti e talent che seguiranno l’evento, da segnalare la presenza di Ivan Ljubicic, ex n.3 al mondo e allenatore di Roger Federer. Filippo Volandri e Fabio Fognini, invece, saranno presenti negli studi di approfondimento pre e post-match che saranno condotti da Eleonora Cottarelli e Angelo Mangiante, con Stefano Meloccaro inviato.

Per quanto riguarda i match, invece, le telecronache saranno affidate a Elena Pero e Luca Boschetto, affiancati da Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.

#SkyBuffaRacconta Davis ‘76 – L’altro cammino di Santiago

Ad accompagnare le Nitto ATP Finals, ci sarà anche il nuovo lavoro Sky Original di Federico Buffa, dal titolo #SkyBuffaRacconta Davis ‘76 – L’altro cammino di Santiago, con il quale verrà ricordata l’impresa della nazionale azzurra di tennis, formata da Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e il capitano Nicola Pietrangeli, vincitrice della Coppa Davis nel 1976, in Cile, una partecipazione che, all’epoca, causò anche un dibattito politico riguardante la dittatura di Pinochet e l’opportunità di prendere parte alla finale.

Il primo episodio verrà trasmesso per la prima volta, venerdì 12 novembre 2021, alle ore 18 su Sky Sport Uno. Il secondo episodio, invece, andrà in onda per la prima volta venerdì 19 novembre 2021 alle ore 17:15, sempre su Sky Sport Uno. Alle ore 21:15, sempre venerdì 19 novembre, su Sky Documentaries, andranno in onda entrambi gli episodi.

#SkyBuffaRacconta Davis ‘76 – L’altro cammino di Santiago andrà in onda su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Documentaries, dal 12 al 21 novembre 2021.