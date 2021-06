Dopo l’annuncio ufficiale dei quattro nuovi canali, Sky Serie, Sky Investigation, Sky Documentaries e Sky Nature, che si accenderanno a partire dal prossimo 1° luglio, Sky ha annunciato novità anche per quanto riguarda Sky Sport che, sempre a partire dal prossimo 1° luglio, avrà una nuova proposta e una nuova numerazione di canali.

La nuova offerta di Sky Sport, visibili anche in streaming su NOW e disponibile anche in 4K HDR con Sky Q, si articolerà su dieci canali, dal 200 al 209, tra conferme e novità.

La novità principale riguarda il nuovo canale che si accenderà a partire dal prossimo 28 giugno ossia Sky Sport Tennis. Il 28 giugno 2021, infatti, avrà inizio la 134esima edizione di Wimbledon. Dopo Wimbledon, il nuovo canale di Sky trasmetterà anche gli ATP Masters 1000 e le Nitto ATP Finals, che si svolgeranno a Torino, e anche il World Padel Tour 2021.

Tra i canali confermati, troviamo l’all news Sky Sport 24 (200) e Sky Sport Uno (201), il canale di riferimento della programmazione sportiva di Sky riservato ai migliori eventi.

Tra le novità, invece, c’è Sky Sport Calcio che prenderà il posto di Sky Sport Serie A, sul canale 202. Sky Sport Calcio trasmetterà i match della Serie A, con tre partite per ogni turno (sabato sera, domenica a pranzo e lunedì sera) e della Serie B.

Sky Sport Football, il canale del calcio internazionale, dai campionati esteri alle coppe europee, invece, è confermato sul canale 203.

Sky Sport Arena, il canale riservato al golf, al rugby, all’atletica leggera, alla Major League Baseball, alla pallanuoto, alla pallamano, al volley e al grande basket internazionale, alle arti marziali e all’All Elite Wrestling, è confermato sul canale 204.

Sul canale 206, inoltre, si accenderà il nuovo canale Sky Sport Action, dove troveranno spazio i principali sport di Sky quando si presenteranno casi di contemporaneità tra i vari eventi. Sky Sport Action si occuperà anche di motori (Formula E, CIV, CEV, Campionato DTM e BMW M2 CS Racing Cup Italy), tranne la Formula 1 e la MotoGP, che continueranno ad avere i rispettivi canali dedicati (207 e 208).

Sky Sport NBA, infine, passa dal 206 al 209.

Sky Sport: la nuova numerazione, dal 1° luglio

200 – Sky Sport 24

201 – Sky Sport Uno

202 – Sky Sport Calcio

203 – Sky Sport Football

204 – Sky Sport Arena

205 – Sky Sport Tennis

206 – Sky Sport Action

207 – Sky Sport F1

208 – Sky Sport MotoGP

209 – Sky Sport NBA