Tennis, via alla Next Gen ATP Finals 2025, il futuro del tennis passa da Jeddah | Sfide e programma TV

Dopo la conclusione delle Finals maschili e femminili che hanno visto brillare ancora una volta Jannik Sinner e la conferma della squadra italiana in Coppa Davis, le luci del grande tennis non si spengono con le Nitto ATP Finals.

Da oggi, mercoledì 17 dicembre,. l’attenzione si sposta a Jeddah, in Arabia Saudita, dove il King Abdullah Sports City ospita l’ottava edizione delle Next Gen ATP Finals presented by PIF. Un appuntamento ormai centrale nel calendario ATP, pensato per mettere in vetrina gli otto migliori giocatori Under 20 della stagione e, spesso, per anticipare i nomi che segneranno il futuro del circuito.

Al via le ATP Next GEN Finals

Basta scorrere l’albo d’oro per capire il peso del torneo: Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno vinto qui prima di esplodere definitivamente ai massimi livelli. Anche per questo l’edizione 2025 è seguita con particolare curiosità, in un momento storico in cui il tennis mondiale sta vivendo un ricambio generazionale rapidissimo.

I gironi e i protagonisti, il format

I partecipanti sono divisi in due gruppi da quattro. Nel Gruppo Blu spiccano lo statunitense Learner Tien, già molto seguito per solidità e maturità tattica, gli spagnoli Rafael Jodar e Martin Landaluce, espressione della nuova scuola iberica, e il norvegese Nicolai Budkov Kjaer. Il Gruppo Rosso propone invece il croato Dino Prizmic, lo statunitense Nishesh Basavareddy, il belga Alexander Blockx e il tedesco Justin Engel, spesso indicato come possibile sorpresa del torneo. Niente italiani in questa edizione

Il formato resta quello che distingue le Next Gen dalle ATP Finals tradizionali: set brevi, ritmo alto, coaching consentito e sperimentazioni regolamentari che rendono il torneo un laboratorio per il tennis del futuro, oltre che una competizione vera.

Calendario e copertura tv

La fase a gironi si gioca da oggi a venerdì 19 dicembre, con semifinali in programma sabato 20 e finale domenica 21, a partire dalle 18.00 italiane. Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Tennis, con alcune finestre anche su Sky Sport Uno, e in streaming su NOW.

La copertura editoriale sarà arricchita da approfondimenti, studi pre e post match e aggiornamenti continui su Sky Sport 24.