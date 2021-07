Temptation Island 2021: anticipazioni seconda puntata del 5 luglio

Temptation Island è un docu-reality curato da Raffaella Mennoia prodotto da Fascino p.g.t per Mediaset e condotto da Filippo Bisciglia. Andrà in onda questa sera, lunedì 5 luglio, per il secondo appuntamento su Canale 5.

Dopo aver conosciuto le 6 coppie nella prima puntata di mercoledì 30 giugno, iniziano le prime grane per tutti. In particolare per Valentina, fidanzata di Tommaso e Ste, il fidanzato di Claudia. La gelosia di Tommaso rischia di prendere il sopravvento, in seguito al primo falò dei fidanzati, sembra che il ragazzo (di 20 anni più giovane di lei) voglia vendicarsi per i comportamenti della sua ragazza. Filippo Bisciglia al termine della scorsa puntata è entrato nel villaggio delle fidanzate.

Stessa sorte che è toccata a Ste. Ricordiamo che proprio questa coppia aveva pensato a sposarsi l’anno scorso, ma la pandemia ha rinviato tutto ed ora la nuova data stabilità è fissata per l’inizio di agosto.

Spazio anche alle altre 4 coppie che voglio mettere alla prova i propri rapporti: Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico.

Temptation Island ha la regia di Andrea Vicario.

TEMPTATION ISLAND: DOVE VEDERLO

La seconda puntata di Temptation Island andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:25.

La puntata intera sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda.

Altri contenuti riguardanti il programma, invece, sono disponibili sul sito Witty Tv.

TEMPTATION ISLAND: SECOND SCREEN

Temptation Island è sul web con una sezione apposita presente sul sito Witty Tv.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del programma.

Il programma ha anche un account ufficiale su Twitter: @TemptationITA e su Instagram. L’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare la puntata e i suoi protagonisti è il seguente: #temptationisland.