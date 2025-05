Temptation Island, rivoluzione in corso: il reality trasloca in Calabria

Temptation Island cambia location e si prepara alla sua quattordicesima edizione che andrà in onda su Canale 5 da metà giugno per tre settimane, che si preannunciano come sempre, ricche di grandi emozioni. Il reality all’insegna dei sentimenti, l’unico che non accusa il colpo del tempo che passa, quest’anno si è trasferito in Calabria a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro.

A darne la notizia è LaC News 24 e il resort situato su cinque ettari di verde e affacciato sul Mar Ionio, si chiama Calalandrusa Beach. Le registrazioni dovrebbero durare circa due mesi, da fine maggio a settembre, e potrebbero includere sia l’edizione classica con coppie non famose, sia una versione vip.

Ma qual è il motivo del trasferimento? Il programma, approdato in TV nel 2005 come “Vero Amore”, prodotto da Fascino PGT e Banijay Italia è un adattamento del format olandese Blind Vertrouwen, basato sulla versione statunitense di Temptation Island. Finora ha avuto tre location diverse.

I numeri di Temptation Island: 13 edizioni per 3 location

Se si vuole mettere alla prova la fedeltà del partener in maniera spettacolare, si va a Temptation Island. Il programma di Canale 5 mette in gioco il rapporto di sei coppie non sposate e senza figli, che vivono separate in un villaggio per tre settimane. Ogni componente viene tentato da single del sesso opposto, e ogni settimana partecipa a un “falò” in cui visiona video del partner, per poi decidere se continuare la relazione alla fine del percorso.

Il programma gioca molto anche sulla bellezza del posto, dei suoi comfort per rendere l’esperienza unica e indimenticabile. Ad aprire le danze nella prima edizione è stato il Resort Alborèa Ecolodge a Castellaneta Marina (TA), che ha lasciato l’anno seguente il posto al Resort Aeneas’ Landing di Gaeta (LT). Dalla terza alla tredicesima edizione, quindi fino al 2024 le coppie sono state ospitate dal Resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula (CA).

Tuttavia la struttura non è più disponibile perché è stata messa in vendita e non essendo più operativa, ha costretto la produzione a trovare una nuova location. Location trovata quindi in Calabria, regione new entry nella storia del programma e già al centro dei lavori per la partenza dello show.

La macchina organizzativa infatti è in moto: la produzione sta allestendo il nuovo set, mentre su Canale 5 continua la promo per reclutare nuove coppie. Anche quest’anno i requisiti principali sono: non essere sposati e non avere figli. Non mancherà la presenza di tentatori noti, spesso provenienti da altri programmi come Uomini e Donne.

Un programma di successo

Temptation Island è un programma molto seguito, come del resto tutti quelli che portano la firma di Maria De Filippi. E’ stata proprio la conduttrice a presentarlo ai suoi albori, mentre dal 2014 il timone è passato a Filippo Bisciglia, con un’unica eccezione nel 2020, quando la versione Vip è stata affidata ad Alessia Marcuzzi.

Dopo un’interruzione nel 2022 per motivi legati ai diritti del format, Temptation Island è tornato nel 2023 per l’undicesima edizione. Fino al 2024 sono andate in onda tredici edizioni, alcune delle quali accompagnate da puntate speciali come Temptation Island – Un mese dopo.