Temptation Island, Lino Giuliano è tornato single: è finita con Maika Randazzo

Lino Giuliano, protagonista dell’ultima edizione di ‘Temptation Island‘, attraverso una serie di Stories, sul proprio account Instagram, ha voluto aggiornarci sul suo stato sentimentale. A poche settimane dal suo ventilato ingresso nella casa del ‘Grande Fratello’, l’ex fidanzato di Alessia Pascarella ha spiegato che ha chiuso la relazione con Maika Randazzo conosciuta, proprio, durante l’esperienza nel programma condotto da Filippo Bisciglia.

Ecco cosa ha scritto il ragazzo sui social:

“Ora mi direte che sarò pazzo, è vero, ci sta. Volevo solamente sottolineare che non voglio fare né audience e né voglio far parlare i giornali ecc… Ma ci tenevo a dirvi questa cosa perché voglio anche riguardare la mia reputazione e condividere cose importanti di me con voi. In tutto ciò aggiungo che la situazione con Maika è finita totalmente già dall’ultima volta che ci siamo visti. Quindi vi dico che il rapporto è giusto che lo chiuda per una cosa molto importante che non dirò mai perché non racconterò cose nostre private e dettagliate.

Questo è solo un cenno per dirvi che da oggi sono un ragazzo single a tutti gli effetti, come lo stesso anche lei. Ed è giusto perché non voglio passare sempre per lo str*nzo della situazione. Nel caso mi becchiate semplicemente ad avere altre conoscenze non voglio passare per la persona traditrice ecc ecc. Da questo momento sono a tutti gli effetti un ragazzo single. Ed è giusto che io faccia ciò che voglio della mia vita, come anche lei. Io non devo dar conto più a nessuno. Grazie, vi voglio bene”

Sembra lontani i tempi in cui i due ex frequentanti scherzavano animatamente, su Tik Tok, sull’esistenza di una moto (simulata con delle sedie) su cui impennare per raggiungere velocità folli. Lino, dopo ‘Temptation Island’, ritroverà le ultime due donne della sua vita all’interno della casa di Cinecittà. Ne vedremo delle belle?