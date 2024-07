Lino Giuliano e Alessia Pascarella al Grande Fratello? In arrivo i nuovi Perla Vatiero e Mirko Brunetti

In questi concorrenti si sta componendo la rosa del cast ufficiale della prossima edizione del ‘Grande Fratello‘, in partenza il prossimo 16 settembre 2024, in prima serata, su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini.

Nella giornata di oggi, Giuseppe Candela di ‘Dagospia’ ha fatto i nomi dei probabili quattro concorrenti ufficiali del reality: Enzo Paolo Turchi (già naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’, marito di Carmen Russo, qualche edizione fa, vippona del ‘GF Vip’) e Karina Cascella (concorrente de ‘La Talpa’ e per anni alla corte di Maria De Filippi in qualità di opinionista di ‘Uomini e Donne’.

I nomi più clamorosi, riportati dal portale di Roberto d’Agostino, però, sono quelli di Lino Giuliano e Alessia Pascarella, protagonisti di ‘Temptation Island‘. I due ormai ex fidanzati, al falò di confronto, se ne sono dette di tutti i colori. Fino a decidere di uscire separati dal programma.

Proprio, in questi giorni, gli ex innamorati stanno catalizzando l’attenzione di fan e detrattori per una serie di botta e risposta (tra frecciatine, video, scatti delle rispettive nuove vite) sui social.

Lino Giuliano e Alessia Pescarella sono i nuovi Perla Vatiero e Mirko Brunetti del Grande Fratello?

Lino sta frequentando assiduamente l’ormai ex tentatrice Maika Randazzo con cui si è fatto immortalare a letto.

Sono proprio contenta per Maika, Lino è un bel ragazzo, elegante, a modo, rispettoso, fedele, con una gran proprietà di linguaggio! stupendi😍🩷🩷 pic.twitter.com/DzTZJOPlBC — 💤 (@Gia_mmai) July 28, 2024

Alessia (che ha confessato, ai followers, di aver sentito l’ex compagno, una sola volta per una sua questione personale), invece, appare sorridente e rilassata, tra giornate in piscina e serate in discoteca, con le ‘colleghe’ fidanzate tornate single dopo il viaggio nei sentimenti. In maniera più o meno voluta, si stanno spianando la strada per l’ingresso nel loft di Cinecittà.

Un copione già visto, lo scorso anno, con Perla Vatiero, Mirko Brunetti e l’altra, Greta Rossetti. Dopo un lungo tira e molla (da far invidia ad una telenovelas argentina), Perla e Mirko, separata da ‘Temptation Island’, si sono riscoperti più innamorati che mai. Sarà la strategia giusta per far trionfare l’amore e far sorridere gli ascolti del Grande Fratello?