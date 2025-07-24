Temptation Island, le confessioni degli ex partecipanti sugli autori

Temptation Island è la dimostrazione che il reality non sono del tutto morti. Il format di Maria De Filippi infatti è leader negli ascolti della prima serata e rispetto al Grande Fratello, ma anche l’Isola dei famosi i suoi dati share sono in continua ascesa. Nelle prime puntate ha conquistato un vasto pubblico e diverse sono le interazioni social che riguardano il programma. Il viaggio dei sentimenti delle coppie, che scelgono di mettere sotto esame il loro rapporto, appassiona il pubblico che non manca all’appuntamento.

Distacchi, presunti tradimenti e verità non rivelate emozionano i fidanzati che sono divisi in due diversi villaggi, dove a fargli compagnia ci sono dei bellissimi tentatori e tentatrici. Il distacco dovrebbe far emergere la vera natura dei singoli e far comprendere loro quanto vale la pena salvare il proprio rapporto. Eppure secondo alcuni ex partecipanti ciò che avviene durante il programma non sarebbe poi così spontaneo. Le recenti confessioni di due ex fidanzati, il cui rapporto è stato messo in crisi dal reality, hanno puntato il dito contro gli autori che a quanto pare condizionerebbero indirettamente le reazioni dei partecipanti.

A far emergere alcuni dettagli è stato proprio Fabrizio Corona, che nel suo podcast Falsissimo ha ospitato due ex fidanzati che hanno conquistato una discreta popolarità sui social. A Temptation Island si sono resi protagonisti e i fans del format li ricordano molto bene: loro sono Perla Vatiero e Lino Giuliano, due ex fidanzati che hanno goduto appieno dell’effetto reality. Ecco cos’hanno detto su Temptation Island e sugli autori che sono presenti praticamente h24 nei due villaggi.

Perla Vatiero: “C’è una sorta di pressione psicologica”

Grazie a Temptation Island Perla Vatiero ha ottenuto una certa visibilità, cosa che le ha permesso di partecipare e vincere Il Grande Fratello Vip. Nonostante i benefici ottenuti dal reality la Vatiero ha affermato che gli autori del format esercitano una certa pressione psicologica sui fidanzati: “Una cosa scontata è che gli autori non ti vengono certo a dire che il tuo fidanzato piange per te. Ti vengono invece a dire che al tuo fidanzato non frega niente”.

L’ex gieffina è infatti convinta che chi lavora dietro le quinte incoraggia i concorrenti a fare delle scelte estreme e ad avere reazioni anche esagerate, questo anche per la buona riuscita del programma. Insomma alimentare i conflitti all’interno del programma fa parte del gioco, anche se in alcune circostanze questo mood può apparire esagerato.

Lino Giuliano: “Maika? L’ho lasciata io”

Anche Lino Giuliano ha percepito il comportamento degli autori decisamente pressante e ha definito il format “trash”. L’ex fidanzato ha ammesso che appena entrato nel programma è stato invitato a lasciarsi andare e a non pensare alla sua fidanzata, consiglio che lui ha preso alla lettera. Nel villaggio si è avvicinato alla single Maika e tra i due è scattato qualcosa, anche se quest’ultima, raggiunta da Corona, ha dato la sua versione dei fatti:

“Ovviamente non ho perso la testa, né mi sono innamorata: per me era un gioco, faceva parte del ruolo”. Lino ha subito smentito l’ex tentatrice ribadendo che dopo il format sono stati insieme per circa un mese ed è lui che ha voluto porre la parola fine: “L’ho lasciata perché poi sono arrivati i divertimenti e le serate”. Giuliano ha anche mostrato gli screen che confermano il dispiacere di Malika per la rottura.