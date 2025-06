Temptation Island, incidente durante le registrazioni: messa in onda a rischio?

Colpo di scena a Temptation Island durante le registrazioni. C’è stato un incidente proprio davanti al Calalandrusa Resort, location della prossima edizione del famoso reality show in onda su Canale 5. Secondo quanto detto da Telemia, sarebbe affondata una barca – utilizzata dalla produzione del programma – nelle acque di Guardavalle Marina (Catanzaro). La messa in onda della trasmissione sarebbe prevista per il 3 luglio.

Cosa è successo nel resort di Temptation Island

Al momento non si conosce con precisione la dinamica dell’accaduto, ma le prime ricostruzioni dicono che la barca avrebbe sostato presso il porto di Roccella Jonica per alcuni giorni. In seguito sarebbe salpata in direzione di Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro, proprio dov’è situato il Calalandrusa Resort che ospiterà la prossima edizione di Temptation Island. Si sarebbe trattato di uno yatch che, a poche centinaia di metri dalla costa, avrebbe urtato un relitto sommerso che era già stato segnalato nelle cartine nautiche. Un evento – questo – che avrebbe causato l’affondamento dell’imbarcazione.

Sono intervenuti sul posto la Guardia Costiera di Roccella Jonica e di Soverato, che sta procedendo con ulteriori accertamenti su quanto accaduto. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma solo danni materiali di vasta entità. Lo yacht sarebbe stato utilizzato per portare i concorrenti del programma durante le uscite in barca fuori dal villaggio.

Le novità della nuova edizione di Temptation Island

Il 3 luglio inizierà la nuova edizione del reality Mediaset, e le indiscrezioni dicono che una delle tentatrici sarà Amal Kamal, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Tra le coppie potrebbero invece esserci Giuseppe e Rosanna, protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne. Si parla inoltre di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, insieme da più di un anno dopo il dating show di Maria De Filippi. Tra le novità di quest’anno c’è anche il cambio location: il programma non è più infatti ambientato nel residence Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula a Cagliari, bensì al Calandrusa Resort a Guardavalle, in provincia di Catanzaro e sul mare Jonio. Si tratta di una struttura bellissima che è immersa in 5 ettari di vegetazione e che si affaccia su una delle coste più suggestive della Calabria.