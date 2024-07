Temptation Island: quando guadagnano coppie, tentatori, tentatrici?

Da diverse stagioni, ‘Temptation Island‘ è un vero e proprio fenomeno di costume. Escludendo gli eventi sportivi e quelli musicali, il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia, quest’anno, in onda, al giovedì sera, tiene incollati milioni di spettatori. Numeri da capogiro, in costante aumento, per le storie delle coppie in crisi e degli inaspettati sviluppi con tentatori e tentatrici nei rispettivi villaggi.

Gran curiosità, da parte degli affezionati telespettatori, ruota attorno ai compensi che i protagonisti del docureality di Canale 5 percepirebbero per la partecipazione al programma.

In queste settimane, ci hanno pensato ‘Dagospia’ e ‘Fanpage’ a riportare le cifre di quello che percepirebbero per vivere l’esperienza di ‘Temptation Island’.

Quanto guadagnano le coppie di Temptation Island?

Sul portale diretto da Roberto D’Agostino si legge che le coppie (nell’edizione 2024 sono sette) “percepirebbero tra i 1800 e i 2600 euro a testa, a seconda delle contrattazioni individuali di ciascuno. Nel compenso è da escludere il vitto e l’alloggio, che è interamente a carico della produzione che può beneficiare ovviamente di una serie di sponsor”.

Quanto guadagnano i tentatori e le tentatrici di Temptation Island?

I e le single, in totale 26, spediti/e nei villaggi dei fidanzati e delle fidanzate con lo scopo di tentare il più possibile i protagonisti della trasmissione, prenderebbero un compenso che oscilla tra i 500 e 1000 euro.

Biccy ha recuperato un video di Tik Tok di Ilaria Gallozzi, ex tentatrice di ‘TI’, che ha spiegato come funzionano i pagamenti: “Ho visto che in giro dicono che i guadagni dei tentatori sono circa 2000 al mese. Non è proprio così, in primis perché non è una paga mensile e non tutto è fissato. I tentatori o le tentatrici sono pagati giornalmente. Come molti di voi sanno Temptation Island è un registrato, quindi molte cose le mandano in onda. Tipo le eliminazioni delle tentatrici e dei tentatori. Ogni, più o meno, due o tre giorni i fidanzati sono chiamati ad eliminare una o due tentatrici. Cioè le persone, le tentatrici o i tentatori, che non hanno interagito molto con loro. Quindi vengono eliminate. E rimangono fino alla fine, fino ai 21 giorni, le tentatrici o i tentatori che hanno instaurato un rapporto con la fidanzata o il fidanzato. Più o meno al giorno, un tentatore o una tentatrice guadagna dai 150 ai 200 euro”.

Quanto guadagna Filippo Bisciglia di Temptation Island?

‘Fanpage’ stima che “il guadagno di Filippo Bisciglia, infatti, dovrebbe ammontare a una cifra complessiva che si aggirerebbe tra i 45 e i 50mila euro”.