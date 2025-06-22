La loro coppia è stata protagonista del reality nel 2021 e la differenza d’età fece molto discutere, cosa fanno oggi

Temptation Island, che fine hanno fatto Valentina e Tommaso. Lui oggi è fidanzato(con la fotocopia dell’ex)

Sono stati tra i protagonisti di Temptation Island che più hanno fatto discutere, era il 2021 quando Tommaso Eletti e Valentina NulliAugusti hanno deciso di partecipare al reality di Canale Cinque per mettere alla prova il loro amore. La loro differenza d’età di vent’anni aveva sorpreso i telespettatori, ma a scatenare i fan del programma era stata soprattutto la gelosia morbosa di lui.

Per queste ragioni Tommaso e Valentina sono stati senz’altro i fidanzati che hanno scatenato più dibattito sul programma di Maria De Filippi. Ma che fine hanno fatto oggi? Dopo aver lasciato il reality delle coppie separati, ognuno ha preso la sua strada, senza tornare indietro. Tommaso è apparso recentemente sui social in compagnia di una nuova fidanzata che somiglierebbe molto alla sua ex.

Tommaso e Valentina di Temptation Island, cosa fanno oggi?

Tommaso e Valentina si lasciarono nel corso della loro partecipazione al programma Temptation Island, la gelosia di lui e il successivo tradimento con la tentatrice Giulia Cerin, portarono lei a chiedere un falò di confronto, dove gli comunicò la decisione di lasciarlo. “E’ giusto che stia con una della sua età“, queste le parole con cui Valentina mise fine alla sua relazione con il fidanzato ventenne.

Eletti lo abbiamo rivisto al Grande Fratello Vip nell’edizione di Soleil Sorge, andata in onda proprio dopo l’edizione di Temptation Island dove si era fatto conoscere. Ma l’esperienza nella casa più spiata d’Italia non è stata molto lunga, poiché fu il primo concorrente a essere eliminato. Intanto pare che Tommaso abbia ritrovato l’amore, lo scorso aprile ha condiviso alcune immagini in compagnia di una bellissima ragazza bionda con gli occhi azzurri. Impossibile non notare una certa somiglianza con Valentina, sebbene ci sia una notevole differenza d’età, le due ragazze sembrerebbero molto simili.

La dimostrazione che Tommaso, a quanto pare, avrebbe un debole per le bionde. Ad ogni modo il ragazzo dopo aver provato a muovere qualche passo nel mondo dello spettacolo, ha iniziato a fare l’istruttore di snowboard, attività che pare gli piaccia molto. Di Valentina, invece, non si saprebbe molto, se lavora ancora come hostess o ha un’altra professione. E’ molto attiva sui social, dove condivide molte immagini di se stessa, in compagnia di amici e amiche. Non si sa se anche lei, come Tommaso, abbia trovato di nuovo l’amore.

Si attende adesso la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda giovedì 3 luglio in prima serata su Canale Cinque. Le nuove coppie sono già state presentate sul profilo Instagram del programma e hanno già scatenato la curiosità dei telespettatori che non vedono l’ora di vedere cosa accadrà e chi lascerà il programma assieme. Il reality delle coppie ci ha sempre regalato grandi emozioni e anche quest’edizione promette di essere entusiasmante.