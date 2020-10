Temptation Island 8: anticipazioni ultima puntata del 20 ottobre 2020

Temptation Island è il reality show giunto all’ottava edizione e condotto da Alessia Marcuzzi. E’ andato in onda per cinque settimane al mercoledì sera, ma in occasione dell’ultima puntata la trasmissione va in onda eccezionalmente di martedì, in prima serata su Canale 5.

Tempo di resa dei conti per le ultime due coppie rimaste in sospeso una settimana fa: Alberto e Speranza e Carlotta e Nello. Della prima abbiamo visto la prima parte del falò di confronto finale, per la seconda dovremo attendere l’esito questa sera. Inoltre scopriremo i destini delle coppie protagoniste di questa stagione: Sofia e Amedeo, Gennaro e Anna, Francesca e Salvo, Serena e Davide e Antonio con Nadia. Li rivedremo ad un mese di distanza dal termine dell’esperienza.

Il programma è prodotto da Fascino P.G.T. ed è a cura di Raffaella Mennoia e Fabio Pastrello. La regia è a cura di Andrea Vicario.

Temptation Island 8: Dove vederlo

La sesta e ultima puntata andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:45.

La puntata intera sarà visibile anche in streaming su Mediaset Play. Dopo la messa in onda, la puntata sarà disponibile su Witty Tv.

Altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

Temptation Island 8: Second screen

Temptation Island è presente sul web con una sezione a parte sul sito Witty Tv.

Su Facebook, invece, possiamo trovare la pagina ufficiale del programma.

Il programma ha anche un account ufficiale su Twitter: @TemptationITA. L’hashtag ufficiale con il quale è possibile commentare la puntata e i suoi protagonisti è il seguente: #temptationisland.

Il docu-reality di Canale 5 ha un profilo ufficiale anche su Instagram.