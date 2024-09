Temptation Island 2024: le prime segnalazioni sulle nuove coppie

Non appena escono i video di presentazione delle nuove coppie di ‘Temptation Island 2024‘, fioccano le prime segnalazioni sul passato di fidanzate e fidanzati che, in qualche modo, metterebbero in discussione le reali motivazioni che spingerebbero le coppie a partecipare al programma. Voglia di esplorare i propri sentimenti o la ricerca ossessiva di visibilità per il proprio lavoro?

Temptation Island 2024: segnalazioni su Fabio Mascaro

Fabio Mascaro, per esempio, nelle ultime ore, è al centro delle polemiche per una segnalazione raccolta da Deianira Marzano sul proprio account Instagram. A farla è Jessica Mascheroni, ex partecipante di ‘Temtpation Island’ che ‘inguaia’ il ragazzo impegnato, in questi giorni, nelle registrazioni del docureality:

“Quando l’ho conosciuto io a gennaio, e sentito fino a fine luglio, mi sembrava tutto meno che fidanzato. Soprattutto quando mi invitava a Lamezia Terme. Magari voleva presentarmi alla fidanzata”

Un ex amico del deejay calabrese, Francesco Vescio, sui suoi social, ha palesato forti dubbi sulla veridicità del fidanzamento tra Fabio e Sara:

“Il più falso della Calabria. Una volta io e questo falso eravamo amici, facevamo eventi, sfilate, serate in discoteca, tantissime cose sempre insieme e davo tantissimi in amicizia, a differenza sua che era un falso e ci stava per convenienza, tant’è che mi ha anche bloccato. Lui ha sempre puntato alla televisione, tant’è che anni e anni fa era andato a Uomini e Donne quando c’erano Tara e Cristian a fare una segnalazione, con una certa Vittoria. E adesso me lo ritrovo con quest’altra ragazza che non stanno insieme perché lui questa estate è stato con chiunque in Calabria, essendo che lui fa il vocalist. Adesso ha costruito questa storiella, ma non stanno insieme, magari si sentono. Io vorrei capire sulla base di cosa sono stati presi questi due, perché non stanno insieme, magari hanno le chat che si sentono, poi lui se la sarà tenuta buona come fa sempre, ma non stanno insieme. Questa estate a Nocera inferiore dove lavora è stato con altre e mi è stato detto da tante persone. È giusto che tutti sappiano la verità, anche la redazione, sempre se non la sa già”.

Una segnalazione su Federica Petagna di Temptation Island 2024?

L’influencer casertana è stata, nella giornata di oggi, è la destinataria di un messaggio di una sua utente su Federica che, nella clip introduttiva, lamentava la scarsa libertà nella relazione di 8 anni con il compagno Alfonso. Secondo la follower di Deianira, la versione dei fatti sarebbe un’altra: “Credo sia andata più che altro solo per farsi conoscere… Abita proprio vicino a me, questa la conosco da piccola, facevamo danza insieme. E’ sempre stata una fanatica… Ha sempre avuto il sogno della tv e dell’influencer…”