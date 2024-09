La quinta coppia della dodicesima edizione Temptation Island – in onda da martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia – è composta da Fabio e Sara. L’annuncio è stato dato con un video pubblicato sui canali ufficiali social e sulla piattaforma Witty Tv.

Temptation Island 2024, video presentazione di Fabio e Sara

Fabio e Sara sono fidanzati da un anno, la loro relazione però non è stabile a causa della distanza che pare pesare per il futuro. Sara arriva dall’Emilia-Romagna, mentre Fabio dalla Calabria. E’ la ragazza a chiamare alla produzione di Temptation Island:

“Sono Sara, ho 22 anni, vengo da Ravenna e sto con Fabio da un anno. Scrivo io a Temptation Island perché ho bisogno di dimostrazioni e certezze da parte sua, dato che penso di portare avanti questa relazione completamente da sola. Lui non è mai salito a trovare me. Non è mai venuto a trovare la mia famiglia. Sono sempre io ad andare giù da lui da quando ci conosciamo, dal primo giorno“.

Fabio prende parola, si presenta e conferma le stesse difficoltà:

“Abito in Calabria, in un paese in provincia di Catanzaro. Appunto per questo abbiamo difficoltà a convivere. Mi rendo conto che in questo momento noi camminiamo a due velocità di sentimento differenti e credo che partecipare a questo programma sia determinante al fine del nostro rapporto e decidere se Sara possa essere la ragazza che starà al mio fianco”.

Chi è Sara El Moudden di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Sara è una modella e ballerina. Ha 22 anni, viene da Ravenna. Ha un profilo Instagram (@Saraelmoudden) seguito da oltre 5.000 followers. Nelle foto si mostra in shooting fotografici, nei locali in cui lavora e in vari impegni.

Chi è Fabio Mascaro di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Fabio ha 32 anni. E’ un organizzatore di eventi e Pubbliche relazioni, Modello e vocalist. Nelle informazioni del suo profilo facebook ‘Fabio Uno Mascaro‘ scrive: “…ho saputo cogliere il senso della vita ascoltando il cuore delle persone…fermando pregiudizi e credenze…vivendo l’incontro come una ricchezza…timido sorriso ma occhi sinceri viso sveglio con un cuore vero …che so il senso della vita perche amo scoprirla con la semplicità di un bambino…”. Su Instagram il suo profilo è @fabiomascaro_

Il sito Isa e Chia ha scoperto che nel 2012 Fabio ha partecipato a Uomini e Donne. Intervenne a proposito di una segnalazione riguardo la relazione fra Cristian Galella e Tara Gabrieletto.