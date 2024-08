Temptation Island 2024 seconda edizione, quando inizia?

Quest’anno, ‘Temptation Island‘ raddoppia. Da qualche ora, infatti, stanno andando in onda, sui social ed in tv, i promo della seconda edizione in partenza a settembre su Canale 5 con Filippo Bisciglia. Non è stata comunicata ancora una data ufficiale da parte di Mediaset, ma, nelle ultime ore, sul web, ipotizzano che la prima puntata del viaggio nei sentimenti che ha tra le coppie protagoniste Diandra e Valerio, andrà in onda il prossimo martedì 10 settembre 2024 (e non più al giovedì occupato dal doppio appuntamento con il ‘Grande Fratello’ di Alfonso Signorini.

Intervistata, poche settimane fa, da Repubblica, l’autrice del docureality, Raffaella Mennoia, ha raccontato come avviene la scelta del cast delle coppie:

“Ne vedo tante, 150, 160, quelle che incontro sono già state scremate dagli autori. Entrano nella stanza dove faccio il casting e parlo singolarmente con lui e con lei. Se mi appassiono a quello che mi raccontano nel primo quarto d’ora, è andata. Alcune sono fake e mentono, l’istinto ti salva, c’è poco da fare. Se una persona è empatica, capisce. Separandoli, per quanto possano essere furbi, capisci che non sono una coppia”.

Tra i punti di forza della versione Made in Italy, sicuramente anche le scelte musicali ed il montaggio che lascia molto spazio alla libera interpretazione di quello che accade davanti e fuori dalle telecamere:

“L’abbiamo reso interessante grazie al montaggio, più di un bacio o una porta che si chiude, non mostriamo. In altre edizioni è più hard. Per noi funziona l’immaginazione”

Dal programma, sono usciti diversi personaggi che, anche, singolarmente hanno avuto successo in tv. Basti pensare al triangolo Perla Vatiero – Mirko Brunetti – Greta Rossetti, lo scorso anno al ‘GF’. Quest’anno, invece, all’interno del reality, figurano Lino Giuliano e Alessia Pascaarella oltre a Javier Martinez che, diversi anni fa, ha preso parte a ‘Temptation Island’, in qualità di tentatore.

