Come promesso, Temptation Island riaprirà i battenti alle coppie che vorranno rimettere in gioco i sentimenti per capire se il loro è vero amore oppure no. La nuova edizione, a distanza di pochi mesi, andrà in onda questo settembre sempre su Canale 5 condotta da Filippo Bisciglia. In attesa dell’inizio, vediamo chi è la prima coppia che inaugura le presentazioni della dodicesima stagione: Diandra e Valerio.

Temptation Island 2024, video presentazione di Diandra e Valerio

A scrivere a Temptation Island è Diandra:

“Sono Diandra, vengo da Roma. Sono fidanzata con Valerio da 7 anni e mezzo e da 7 conviviamo. Sono una donna di 37 anni realizzata nel proprio lavoro. Sono un medico veterinario ed un’imprenditrice. Valerio invece è un dipendente statale e la sua attività in ufficio è richiesta per 6 ore al giorno. Scrivo a Temptation Island perché Valerio mi sta mettendo davanti ad una scelta di vita: lui vorrebbe che io lasciassi Roma e le mie attività per seguirlo a Brindisi dov’è la sua famiglia e dove lui potrebbe mantenere il suo posto di lavoro“.

Valerio, al suo fianco nel video di presentazione, le risponde: “Io in realtà ti ho proposto una vita più tranquilla rispetto al tram tram che viviamo a Roma“.

Diandra aggiunge:

“Lui mi dice che basta un panino difronte al mare e una camminata sotto la pioggia. Io non sono da due cuori e una capanna e non lo è nemmeno lui dato che quando lo porto nelle barche di 50 metri dei miei amici, lui non sembra disdegnare questo stile di vita. Io sono convinta che non abbandonerò le mie attività“.

Il suo fidanzato replica: “Ed io sono convinto che non cambierò idea. Io a Roma non ci resto“.

Chi è Diandra Pecchioli di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Diandra è di Roma ha 37 anni. Ha un profilo Instagram @diandra_pecchioli che, ad oggi, conta oltre 1800 followers ed è incentrato soprattutto sulle sue attività di imprenditrice e medico veterinario. All’interno del suo profilo è possibile vedere alcuni scatti realizzati con personaggi del mondo dello spettacolo come Valeria Marini, Antonella Mosetti e Simona Izzo.

Chi è Valerio di Temptation Island autunno 2024? Età, lavoro, Instagram

Non abbiamo informazioni dettagliate su Valerio, ma dal video di presentazione sappiamo che è un dipendente statale e che le sue origini sono pugliesi.