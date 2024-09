La sesta coppia della dodicesima edizione Temptation Island – in onda da martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia – è composta da Federica e Alfonso. L’annuncio è stato dato con un video pubblicato sui canali ufficiali social e sulla piattaforma Witty Tv.

Temptation Island 2024, video presentazione di Federica e Alfonso

Federica e Alfonso sono fidanzati da circa 8 anni e convivono da uno. Lei, oggi 20 enne, nel video di presentazione afferma che alla base della scelta di rimettere in gioco il loro amore è la gelosia di lui. Federica che ha scritto alla produzione di Temptation Island:

“Ho scritto io perché non ho fatto tante cose, perché lui non me le permette. Ad esempio mangiare una pizza con le amiche, mangiare un gelato, andare a ballare, cosa impossibile, o fare una vacanza. Non ho mai fatto queste cose se non con lui“.

Di poche parole Alfonso che, tutto sommato, conferma quanto detto dalla sua fidanzata. Non rinnega nulla, ma dopo 8 anni vorrebbe capire se si può fidare della persona al suo fianco:

“Sono consapevole di essere così geloso, ma non penso di sbagliare. Voglio capire se posso fidarmi di lei“.

Chi è Federica Petagna di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Federica è una nail artist. Ha 2o anni, viene da Napoli. Ha un profilo Instagram (@fedepetagna_) seguito da poco meno di 1000 followers. Tra le foto pubblicate ne vediamo alcune insieme ad Alfonso, in viaggio a Mykonos con lui, all’Isola di Capri e in altri luoghi mozzafiato, sempre con il suo fidanzato. Federica spende bei pensieri nelle foto come “La mia magica storia d’amore con te” oppure “Il mio posto preferito nel mondo è accanto a te”

Chi è Alfonso D’Apice di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Di Alfonso sappiamo che anche lui è di Napoli. E’ appassionato di calcio e padel. Ha un profilo su IG (@alfonsodapice.7) seguito da 1200 followers in cui pubblica parecchie foto con la sua fidanzata, alcune sono le stesse condivise nel profilo social di Federica.