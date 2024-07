Stasera, giovedì 11 luglio, in prima serata, su Canale 5, terzo imperdibile appuntamento con ‘Temptation Island 2024‘, il viaggio nei sentimenti guidato da Filippo Bisciglia. Protagoniste ancora sei coppie: Alessia e Lino, Vittoria e Alex, Jenny e Tony, Gaia e Luca, Siria e Matteo e Martina e Raul. Quale coppia arriverà ad un punto cruciale del proprio percorso di fronte al falò di confronto?

Il programma a cura di Raffaella Mennoia è prodotto da Fascino per Mediaset. La regia è di Andrea Vicario.

Temptation Island 2024: le coppie

Siria (22 anni) e Matteo (33 anni) – Fidanzati da 7 anni e conviventi da quattro

Alessia (30 anni) e Lino (29 anni) – Fidanzati da 4 anni

Jenny (26 anni) e Tony (41 anni) – Fidanzati da 5 anni

Christian (34 anni) e Ludovica (29 anni) – Fidanzati da un anno e 10 mesi

Gaia (24 anni) e Luca (32 anni) – Fidanzati da 1 anno e 8 mesi

Martina (26 anni) e Raul (23 anni) – Tornati insieme da 10 mesi dopo essere stati fidanzati per 6 mesi nel 2022

Vittoria (34 anni) e Alex (36 anni) – Fidanzati da 1 anno e 9 mesi

Come si chiamano i tentatori di Temptation Island 2024?

I tentatori di questa edizione sono: Filippo (31 anni), Luigi (33 anni), Simone (32 anni), Andrea (32 anni), Giovanni (26 anni), Jakub (24 anni), Carlo (28 anni), Federico (34 anni), Maicol (28 anni), Fabio (27 anni), Fede (23 anni), Roberto (30 anni) e Andy (28 anni)

Chi sono le tentatrici di Temptation Island 2024?

Le tentatrici di questa stagione sono: Gaietta (23 anni), Siriana (24 anni), Sofia (27 anni), Mara (28 anni), Nicole (25 anni), Noemi (21 anni), Teresa (32 anni), Jennifer (22 anni), Melania (23 anni), Chiali (25 anni), Maika (30 anni), Karina (28 anni) e Marta (33 anni).

Dove guardare Temptation Island 2024 in diretta tv e live streaming?

La terza puntata si potrà seguire in diretta tv su Canele 5 dalle 21:30 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata e le clip della trasmissione saranno recuperabili anche dopo la messa in onda.

Temptation Island 2024 sui social

