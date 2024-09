“Non sono sicura del sentimento che ancora prova per me ed per questo motivo ho deciso di partecipare a ‘Temptation Island‘”. Questa è una delle motivazioni che ascoltiamo da alcune delle coppie protagoniste del programma e, ogni volta, la mia mente ha questa reazione immediata: albertograziola.exe ha smesso di funzionare.

Perché, nella mia mente, è come se decidessi di mettermi a dieta e il giorno dopo mi iscrivessi, fiero e felice, al tour gastronomico “Pizza e i suoi amici lieviti” o al weekend “Cioccolato mio amato“. Non riesco a non leggere una sorta di masochismo.

Diversamente comprenderei il pensiero al contrario (e anche questo lo abbiamo sentito più volte): “Ho portato la mia ragazza/il mio ragazzo perché non sono più sicuro di amarlo/a“. Ma anche qui, mi sfugge il consenso dell’altra persona che, solitamente, seduta accanto, annuisce, tenendogli la mano: “Ho accettato di partecipare a Temptation Island perché voglio una risposta chiara dal mio ragazzo/a“.

E mi chiedo sempre: “Ma se è in dubbio se ti ama ancora, sei proprio convinta che starci lontano 21 giorni, mentre lui non è dalla madre a riflettere ma in un villaggio popolato da tentatrici single remunerate per esserlo, sia la decisione migliore?” Perché, a occhio, mi sembra di tornare al “Cioccolato mio amato” citato poco fa…

La mia preferita è questa, comunque: “Lui mi ha tradita, non mi fido più, per questo motivo ho scritto a Temptation Island“.

Che suona un po’ come “Lui ha il vizio del gioco, per questo motivo ho prenotato un weekend per staccare, solo noi due, a Las Vegas“.

Tant’è, anche in questa seconda edizione di Temptation Island del 2024, è iniziata e ci ha regalato alcune di queste perle. Dopo la presentazione delle coppie protagonista, sono arrivati i tentatori e le tentatrici, come sempre direttamente da una festa in tema “Eyes Wide Shut” appena terminata, e hanno accompagnato i fidanzati e le fidanzate, nei rispettivi villaggi, per i 21 giorni separati.

“Mi mancherai…“, “Amore mio, pensami!“, “Mi raccomando!“, “No, mi raccomando tu!“. Lacrime, gli ultimi baci, gli sguardi pieni di malinconia.

Cinque minuti dopo parte il Mikado Party, sbocciano il vino e chi s’è visto, s’è visto, passando a quesiti di una certa rilevanza come “Chi merita il titolo di ‘Miss Maglietta bagnata’?“. A presentarlo non c’era Alvaro Vitali bensì Tony, ex concorrente, acciuffato direttamente dalla scorsa edizione e scelto per dare il benvenuto ai fidanzati. Poco dopo è sparito come fosse stata un’allucinazione collettiva di massa.

In questa prima puntata, a tenere banco sono state fondamentalmente due coppie, quella formata da Titty e Antonio e quella da Alfred e Anna.

La coppia Titty e Antonio

Facciamo un breve recap della coppia. Antonio, 27 anni, impiegato. Convive da un anno in provincia di Napoli, con Titty, 24 anni. Stanno insieme da 3 anni. Scrive Antonio a Temptation Island perché Titty è troppo gelosa. Se vuole uscire può farlo solo con lei o con il suo vicino di casa, di cui lei si fida. Titty partecipa perché non si fida di Antonio dato che, dopo pochi mesi dall’inizio della loro relazione, ha scoperto che Antonio aveva un’altra fidanzata. Antonio per farsi perdonare si è tatuato il volto di Titty sul polpaccio.

Sembra un reel di TikTok ma è tutto vero. E ve ne diamo la prova in apertura post perché Antonio ha mostrato anche il tatuaggio di Titty sul polpaccio. Il tattoo della fidanzato, non dell’uccello giallo amico/nemico di Silvestro, quello era Titti.

Ora, calcolando che tra i due le cose non sembrano andare bene e, ricordando la passione di Antonio per Maradona (che ha come screensaver del cellulare), temo che sia un attimo che Titty venga trasformata in Maradona con la maglia numero 10. Ma per averne la certezza dovremo aspettare la fine di questa edizione.

Antonio, tra le altre cose, ha probabilmente confuso “Temptation Island” con il programma Protezione Testimoni dell’Fbi poiché ha raccontato, sempre a favor di telecamere, che non prova più un sentimento forte per la fidanzata, che si è fatto quel tatuaggio solo per farsi perdonare ma non perché lo voleva veramente e che le ha fatto la proposta di matrimonio alla Torre Eiffel a Parigi solo perché intorno “c’erano un sacco di proposte di matrimonio improvvise di altre coppie”. E quindi si è lasciato trascinare dalla cosa ma non più affatto convinto.

Mi immagino, all’improvviso, una ventina di uomini tutti in preda al cedimento del ginocchio davanti alla loro/al loro partner a chiedergli la mano, nemmeno fosse un flasbmob organizzato da “Luisa Sposa”. E quindi il povero Antonio si è sentito quasi in obbligo di fare la stessa cosa. Poi ha pensato anche di raccontarlo davanti a milioni di persone, su Canale 5 ma tant’è.

Quindi Titty si è ascoltato tutte queste confessioni non in privato, mentre lui le teneva le mani, confessandole i propri dubbi.

No, AL PINNETTU.

Era impossibile non provare empatia per lei, se non fosse stato per quei continui e lunghi sfoghi in dialetto napoletano che potevi comprendere, in buona parte, solo leggendo i sottotitoli, come stessi improvvisamente guardando un documentario curdo.

Ha chiesto un falò di confronto anticipato ma lui, reduce da una cena in spiaggia con una tentatrice, senza risponde aveva assunto un’espressione che sembrava sottintendere un “colca**o” come risposta. Ma magari sbaglio, lo scopriremo la prossima settimana.

La coppia Alfred e Anna

Anche qua, recap. Anna, 27 anni, laureata in psicologia, fidanzata con Alfred, 25 anni, operaio. Vivono entrambi a Perugia, fidanzati da 1 anno e 9 mesi, non convivono. Scrive Anna a Temptation perché ama Alfred e nonostante ci siano diversi motivi per lasciarlo, non riesce a farlo. Oltre ad aver scoperto un tradimento, dice di essere lei a fare tutto per lui, mentre Alfred non ricambia.

Alfred accetta di partecipare perché sa che Anna non si fida di lui e questo li porta continuamente a litigare.

Non vorrei ripetermi con la metafora vizio del gioco/weekend a Las Vegas ma tant’è.

Alfred inizia la sua esperienza in assoluta serenità mentre la fidanzata, per quasi metà programma, urlava e sbraitava “La maaaaanoooooooo” dentro al Pinnettu, quando lui toccava e stringeva una tentatrice.

Qualcosa di assordante.

Ma Alfred ha continuato, avvicinandosi sempre di più ad una specifica tentatrice che, TRA LE RIGHE, le faceva comprendere il suo interesse. “A me piace il nero” o “Mi piace il cioccolato” sono state solo alcune delle frasi pronunciate in faccia ad Alfred. Rebus davvero difficilissimi da comprendere, mancava solo “Calimero era un pulcino di un colore che mi piace molto” e avevamo chiuso il cerchio. A sua volta, Alfred, ha voluto mantenere lo stesso mistero nei riferimenti:

Anna ha smesso di urlare “La mano!” perché ha compreso che ormai era il minore dei mali.