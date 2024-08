La quarta coppia della dodicesima edizione Temptation Island – in onda da martedì 10 settembre 2024 su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia – è composta da Anna e Alfred. L’annuncio è stato dato con un video pubblicato sui canali ufficiali social e sulla piattaforma Witty Tv.

Temptation Island 2024, video presentazione di Anna e Alfred

Nel video di presentazione, è Anna a prendere parola confermando di essere lei ad aver contattato la produzione di Temptation Island per rimettere in gioco una relazione in piedi da un anno e nove mesi. Due le ragioni che l’hanno portata a questo punto: mancanza di attenzione e soprattutto di fiducia nei confronti di Alfred.

“Mi chiamo Anna e sono fidanzata con Alfred da un anno e nove mesi. Ho chiamato Temptation Island, in primo luogo perché sento di non ricevere le attenzioni che vorrei e ho scoperto che non mi sono sentita l’unica donna della sua vita. Ho scoperto chat coi suoi amici dove lui organizzava serate e si vantava di aver fatto serata con altre ragazze. A causa di queste cose ho continuato a prendere il suo cellulare di nascosto e ho scoperto un tradimento di recente, confermato da lui, sono innamorata di lui e nonostante tutto non riesco a lasciarlo“.

Alfred interviene subito dopo ammettendo che la storia con Anna in effetti sta attraversando un brusco rallentamento: “Il nostro rapporto sta andando a scemare perché lei non si fida e io con questa cosa non ci convivo bene“.

Chi è Anna Acciardi di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Poche le informazioni su Anna al momento. Il suo nome per intero dovrebbe essere Anna Filomena Acciardi come visibile dal link del suo profilo Facebook ma si fa chiamare “Anna Flò Acciardi”. Su Instagram ha un profilo (@annafloacciardi) dov’è seguita da più di 2700 followers e nella bio è scritto il numero “27” che presumibilmente potrebbe indicare la sua età.

Chi è Alfred Ekhator di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Alfred Ekhator ha 24 anni ed è un Tik Toker seguito da più di 17mila followers a questo profilo, mentre su Instagram (@alfred_ekhator) è seguito da oltre 19mila utenti.