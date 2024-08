La seconda coppia della dodicesima edizione Temptation Island – in onda a settembre 2024 su Canale 5 e condotta da Filippo Bisciglia – è composta da Titty e Antonio. L’annuncio è stato dato oggi con un video pubblicato sui canali ufficiali social e sulla piattaforma Witty Tv.

Temptation Island 2024, video presentazione di Titty e Antonio

Titty e Antonio sono fidanzati da tre anni e convivono da un anno. E’ Antonio a scrivere a Temptation Island, lo afferma nella clip di presentazione: “Ho scritto io a Temptation Island perché ritengo che Titty abbia l’asticella della gelosia e della possessività un po’ troppo alta e non mi fa fare nulla“.

Lei si giustifica e replica al ragazzo spiegando che i suoi atteggiamenti sono ricondotti a qualche episodio che, in passato, ha agitato le acque nella coppia: “Ci sono state cose che mi hanno ferita e mi hanno portata a non fidarmi più di lui. Come, ad esempio, lui ha detto che doveva partire per lavoro così io torno a casa e dopo un’oretta mi ha chiamata una mia amica dicendomi che lui era al bar con un’altra ragazza e la presentò come sua moglie. Ad aprile siamo andati a Parigi e lui mi ha fatto la proposta di matrimonio“.

Antonio aggiunge un particolare che “mi fa arrabbiare” perché “Lei sul suo telefono ha lo sfondo nostro con la proposta di matrimonio che le ho fatto” lei lo interrompe ribattendo: “Ma amore, tu hai Maradona con il sigaro!“. La replica di Antonio la gela: “Ma vuoi mettere Maradona con te? Io ho Maradona perché è il mio idolo“.

Chi è Titty di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Non abbiamo informazioni dettagliate su Titty, ma dal video di presentazione si può intuire che le origini di Titty dovrebbero essere napoletane.

Chi è Antonio di Temptation Island 2024? Età, lavoro, Instagram

Al momento non abbiamo informazioni dettagliate su Antonio, ma dal video di presentazione il ragazzo dice di avere 27 anni ed è di Napoli.