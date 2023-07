Questa sera, lunedì 17 luglio 2023, va in onda la quarta puntata di Temptation Island 2023, decima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia nel prime time di Canale 5.

Temptation Island è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. Produttore esecutivo è Claudia Ciaramella, l’allestimento scenografico è di Studio Daq, i costumi sono di Anahi Ricca, il direttore della fotografia è Tommaso Biciocchi. La regia è di Andrea Vicario.

Temptation Island 2023, terza puntata 10 luglio: coppie

Dopo l’addio di Isabella e Manu, usciti insieme dall’Isola nella scorsa puntata, sono rimaste sei coppie in gioco.

Vittoria (32 anni) e Daniele (33 anni), fidanzati da quattro anni;

Ale (31 anni) e Federico (31 anni), fidanzati da tre anni;

Temptation Island 2023, quarta puntata 17 luglio: anticipazioni

Si riparte esattamente dove ci siamo lasciati 7 giorni fa. Mentre Alessia e Davide hanno deciso di lasciare insieme il programma e di proseguire la loro storia d’amore senza telecamere, al centro della scorsa (rocambolesca) puntata le vicende di Giuseppe e Gabriela e Ale e Federico. Il bacio con il single Fouad porta Giuseppe a chiedere un confronto immediato con la fidanzata e dopo un duro scontro verbale i due decidono di prendere strade separate, ma il loro viaggio non è ancora finito. Giuseppe e Gabriela hanno riservato il colpo di scena? Un dietrofront? Oppure confermeranno la loro decisione di lasciare Temptation Island separati?

Diversa la situazione che si è venuta a creare per Ale che vedendo il suo fidanzato disinteressato alla loro storia d’amore e sempre più vicino alla single carmen chiede di incontrarlo anticipatamente, ma Federico decide di non accettare il confronto.

Continua – tra alti e bassi – il percorso delle altre coppie formate da: Perla e Mirko, Daniele e Vittoria e Francesca e Manuel.

Temptation Island 2023, quarta puntata 17 luglio: tentatori

Le coppie saranno messe ulteriormente in crisi dalla presenza nei villaggi dei tentatori e delle tentatrici. Ecco chi sono:

Tentatori (Villaggio Fidanzate) : Marco (38 anni), Tommaso (34 anni), Daniele (28 anni), Alberto (28 anni), Emanuele (32 anni), Luca (24 anni), Davide (30 anni), Fouad (32 anni), Lorenzo (38 anni), Andrea (30 anni), Edoardo (27 anni), Lollo (27 anni), Ema (26 anni) e Igor (27 anni);

: Marco (38 anni), Tommaso (34 anni), Daniele (28 anni), Alberto (28 anni), Emanuele (32 anni), Luca (24 anni), Davide (30 anni), Fouad (32 anni), Lorenzo (38 anni), Andrea (30 anni), Edoardo (27 anni), Lollo (27 anni), Ema (26 anni) e Igor (27 anni); Tentatrici (Villaggio Fidanzati): Carola (29 anni), Valentina (32 anni), Benedetta (26 anni), Laura (28 anni), Greta (24 anni), Rebecca (21 anni), Matilde (20 anni), Vale (25 anni), Roberta (24 anni), Marika (25 anni), Cristina (25 anni), Nancy (27 anni), Ilaria (28 anni) e Carmen (27 anni).

Temptation Island 2023, terza puntata 10 luglio: streaming e diretta tv

La terza puntata di Temptation Island 2023 si potrà seguire in diretta tv su Canele 5 dalle 21:30 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata e le clip della trasmissione saranno recuperabili anche dopo la messa in onda. TvBlog commenterà e seguirà l’intera puntata con l’immancabile liveblogging.