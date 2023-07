Questa sera, lunedì 10 luglio 2023, va in onda la terza puntata di Temptation Island 2023, decima edizione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia nel prime time di Canale 5.

Temptation Island è prodotto da Fascino P.g.t per Mediaset, a cura di Raffaella Mennoia. Produttore esecutivo è Claudia Ciaramella, l’allestimento scenografico è di Studio Daq, i costumi sono di Anahi Ricca, il direttore della fotografia è Tommaso Biciocchi. La regia è di Andrea Vicario.

Temptation Island 2023, terza puntata 10 luglio: coppie

Dopo l’addio di Isabella e Manu, usciti insieme dall’Isola nella scorsa puntata, sono rimaste sei coppie in gioco.

Gabriela (19 anni) e Giuseppe (24 anni), fidanzati da sette anni;

Vittoria (32 anni) e Daniele (33 anni), fidanzati da quattro anni;

Ale (31 anni) e Federico (31 anni), fidanzati da tre anni;

Perla (25 anni) e Mirko (26 anni), fidanzati da cinque anni.

Temptation Island 2023, terza puntata 10 luglio: anticipazioni

Anche la terza puntata si apre con un falò di confronto: è stato richiesto da Davide al termine della scorsa puntata – un vero e proprio cliffhanger – perché non ritiene di aver ricevuto sufficienti spiegazioni dalla sua fidanzata Alessia, uscita con il single Davide (sì, fidanzato e tentatore hanno lo stesso nome… Freud, illuminaci il cammino). Alessia si lamenta non il single di non ricevere sufficienti attenzioni dal fidanzato, piangendo disperata al ricordo delle sue due lauree festeggiate senza di lui. Dal canto proprio, il fidanzato Davide ritiene di non essere rispettato dalla fidanzata. Ma Alessia si presenterà al falò?

Al di là di questo ‘thriller’, Bisciglia promette “soprendenti scenari” e novità eclatanti per una coppia in gara. Che sia in preparazione un bebè? Lo vedremo stasera col nostro liveblogging.

Temptation Island 2023, terza puntata 10 luglio: tentatori

Le coppie saranno messe ulteriormente in crisi dalla presenza nei villaggi dei tentatori e delle tentatrici. Ecco chi sono:

Tentatori (Villaggio Fidanzate) : Marco (38 anni), Tommaso (34 anni), Daniele (28 anni), Alberto (28 anni), Emanuele (32 anni), Luca (24 anni), Davide (30 anni), Fouad (32 anni), Lorenzo (38 anni), Andrea (30 anni), Edoardo (27 anni), Lollo (27 anni), Ema (26 anni) e Igor (27 anni);

: Marco (38 anni), Tommaso (34 anni), Daniele (28 anni), Alberto (28 anni), Emanuele (32 anni), Luca (24 anni), Davide (30 anni), Fouad (32 anni), Lorenzo (38 anni), Andrea (30 anni), Edoardo (27 anni), Lollo (27 anni), Ema (26 anni) e Igor (27 anni); Tentatrici (Villaggio Fidanzati): Carola (29 anni), Valentina (32 anni), Benedetta (26 anni), Laura (28 anni), Greta (24 anni), Rebecca (21 anni), Matilde (20 anni), Vale (25 anni), Roberta (24 anni), Marika (25 anni), Cristina (25 anni), Nancy (27 anni), Ilaria (28 anni) e Carmen (27 anni).

Temptation Island 2023, terza puntata 10 luglio: streaming e diretta tv

La terza puntata di Temptation Island 2023 si potrà seguire in diretta tv su Canele 5 dalle 21:30 circa e in streaming su Mediaset Infinity, dove la puntata e le clip della trasmissione saranno recuperabili anche dopo la messa in onda. TvBlog commenterà e seguirà l’intera puntata con l’immancabile liveblogging.