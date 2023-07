Dopo le prime tre puntate di Temptation Island 2023, il tabellone delle coppie già uscite dal viaggio nei sentimenti segna già due out ed un tre scritto a matita (dipende da come finirà l’affaire Gabriela e Giuseppe). Isabella con Manu (seconda puntata) e Alessia con Davide (terza puntata) hanno deciso di lasciare l’Is Morus Relais mano per mano. Certo, arrivare al falò di confronto anticipato non è mai sintomo di bei segnali, ma gli esiti – per ora – sono entrambi positivi.

Temptation Island 2023, Isabella e Manu

Isabella e Manu ci sono giunti poiché a lei non sono piaciute le dichiarazioni di Manu. In un momento confidenziale Manu ha dichiarato che, nonostante nutra un sentimento sconsiderato, teme che ciò che fa per lei non basterebbe. Si sente inadeguato e non all’altezza delle esigenze di Isabella: “Per mesi non ho comprato un paio di scarpe nuove per portarla a cena fuori. Faccio qualsiasi cosa per lei, ma non è abbastanza e lei me lo fa pesare“.

Manu, infastidita, non ci sta: “Mi fa passare per quella che non sono“, per questo scatta il faccia a faccia. Un occasione che, pur con qualche attimo di tensione, è servita per ritrovarsi e chiarirsi. Isabella ha rassicurato Manu: “Io non pretendo la luna, io voglio stare bene con te” e i due, con un sorriso, scelgono di tornare a casa ancora uniti.

Isabella e Manu dopo il falò di confronto anticipato

Ma cosa è successo dopo il falò? Witty TV hanno intervistato la coppia rilasciando qualche parola in più che non abbiamo visto in trasmissione. Manu non ha fatto mistero della sofferenza nello starle lontana: “Mi mancava. Potevano esserci due milioni di ragazze là dentro, ma la mia testa era sempre rivolta a Isa. Il fatto di non vedere mai video mi faceva stare male, perché non la vedevo. Stavo impazzendo“.

Manu ha addirittura temuto che Isabella fosse pronta a lasciarlo, lei assicura che fuori dalle telecamere…: “Su alcune cose ci dobbiamo lavorare insieme“. Per la coppia ci sarebbe un progetto importante in cantiere: “Non vedo l’ora di andare a vivere con lei, di poterla vivere tutte le sere dopo il lavoro. Il mio desiderio è quello.” conclude Manu.

Temptation Island 2023, Alessia e Davide

Un altro lieto fine è quello tra Alessia e Davide. Il loro obiettivo era quello di poter dissipare i dubbi che avevano portato la loro storia ad un bivio. Alessia ha tradito Davide per quasi due anni, lui invece ha cercato di avere certezze da parte della sua compagna. In questo caso è stato l’uomo ad aver chiesto il falò, una decisione presa nel momento esatto in cui lui ha visto Alessia uscire in esterna con il single che, guardacaso, si chiama proprio Davide. La complicità instaurata tra la donna e il tentatore non è piaciuta al fidanzato.

Al falò anticipato i toni sono stati molto accesi, tanto che Filippo Bisciglia è dovuto intervenire più volte per placare gli animi. “Secondo te una persona fidanzata può fare questo?” grida Davide “Abbassami la voce!” replica Alessia.

Pareva già una storia pronta alla parola fine, poi i nervi lasciano spazio al ragionare: “Voglio capire tu cosa vuoi?” di Davide e la risposta di Alessia “Vorrei un Davide presente, che mi ascolta quando torno dal lavoro, che mi abbraccia e ascolta i miei problemi e non mi critica” porta la coppia a ragionare sulle intenzioni per il loro futuro. La discussione si chiude con la scelta di voler abbandonare il programma insieme.

Alessia e Davide dopo il falò di confronto anticipato

Davide si ritrova sollevato nell’intervista post-falò : “Sono contento di quello che ho capito in questi giorni. Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. E’ stata un’emozione fortissima, mi è mancata dal primo giorno“. Anche Alessia è rasserenata, pur consapevole dei punti difettosi del rapporto: “Io non voglio più vivere quella situazione di pesantezza, voglio una vita spensierata. Devi promettermi di non giudicarmi più, di non trattarmi più male e di non alzare più la voce“. Lui promette “Metterò una pietra sopra a tutto”.

All’orizzonte ci potrebbe essere anche il matrimonio (o almeno questa è la speranza per entrambi) soprattutto per Alessia: “Glielo sto chiedendo da una vita”.

