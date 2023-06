Manca meno di una settimana e il viaggio nei sentimenti prenderà il via (almeno in tv). Da lunedì 26 giugno torna Temptation Island dopo un anno sabbatico che ha messo a riposo il format dell’estate di Canale 5. Nel corso di queste settimane, giorno per giorno abbiamo scoperto quali saranno le coppie protagoniste di questa decima stagione. Sono Gabriela e Giuseppe, Perla e Mirko, Vittoria e Daniele, Manu e Isabella, Ale e Federico, Francesca e Manuel, Alessia e Davide.

Di loro sappiamo quali sono – in breve – le ragioni che li hanno portati a viversi l’esperienza di Temptation Island, manca poco e li conosceremo meglio insieme a Filippo Bisciglia.

Le registrazioni al resort sono in corso, dunque si attendono quelli che saranno i risvolti più interessanti tra fidanzate, fidanziati e i rispettivi tentatori e tentatrici.

Qualche anticipazione rivelata dall’esperto di gossip Amedeo Venza ci porta già nel mood del reality show. Pare che uno dei fidanzati, confidandosi con i suoi amici, abbia confidato loro che la partecipazione al programma sarebbe il pretesto giusto per lasciare la sua ragazza: “Le riprese sono iniziate e all’interno delle coppie c’è un “fidanzato” che avrebbe confidato ai suoi amici più “fidati” che la sua intenzione è quella di fare in modo di lasciare la sua fidanzata perché tanto la tradiva spesso anche fuori“.

Non ci sono ‘nomi e cognomi’ del ragazzo e, dunque, nemmeno si sa chi sarebbe la ‘vittima’, ma l’indiscrezione sta già generando una certa curiosità tra i fanatici del programma.

Temptation Island 2023, la segnalazione: “Lui è uno che manda foto e video…”

Un’altra segnalazione (che però non riguarda le anticipazioni tratte dalle registrazioni) lo riporta Deianira Marzano sul suo account Instagram. Pubblica uno screenshot di una chat in cui qualcuno le scrive in riferimento ad uno dei fidanzati: “La lascia ogni 3×2 perché è un ******* che manda foto e video alla ragazze online. E’ proprio ****** nonostante sia un bel ragazzo“. A chi sarà riferito?

Appuntamento a lunedì per l’inizio dell’avventura di Temptation Island 2023.