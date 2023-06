L’Isola dei Famosi 2023, Filippo Bisciglia reagisce all’eliminazione di Pamela Camassa: “Sta decidendo tutto lo Zoo” (video)

Pamela Camassa, tra le favorite alla vittoria finale de ‘L’Isola dei Famosi 2023‘, contro ogni previsione, ha perso il confronto, al televoto, con Luca Vetrone. L’ex tentatore di ‘Temptation Island’, sovvertendo i pronostici della vigilia, ha battuto, nell’ordine, Cristina Scuccia, Alessandra Drusian dei Jalisse ed Andrea Lo Cicero.

L’eliminazione dell’ex Miss Italia ha scatenato la reazione del fidanzato, Filippo Bisciglia che, su Instagram, ha postato una Stories che ha il sapore di una vera e propria frecciatina nei confronti del trionfatore annunciato, Marco Mazzoli:

“Sta decidendo tutto lo Zoo, stanno facendo tutto loro. Bravi! Complimenti per quello che state facendo! E Pamela poi vorrebbe che vincesse Marco”.

La Stories incriminata, nel giro di pochi minuti, è stato rimossa. Ma, come accade, in queste occasioni, il breve filmato è stato ripreso dagli utenti facendo il giro del web. Una reazione giustificata (e assai istintiva) di un compagno innamorato?

Il messaggio di Filippo Bisciglia per la fidanzata Pamela Camassa

Il conduttore di ‘Temptation Island’, a poche ore dalla diretta, ha fatto, sui social, diversi appelli per sostenere l’ormai ex naufraga, rivolgendole parole dolci e piene di amore:

“Oggi è il giorno della finale dell’isola dei famosi … sai perché dovresti vincere tu ??? Proprio perché non ti sei mai sentita tale, sia sull’isola ma soprattutto nella vita di tutti i giorni. Sei semplice, buona, vera e sempre coerente … Non proprio come me

È vero ogni tanto hai fatto delle facce un po’ scocciate… proprio come quando lascio i piatti da lavare sul lavandino, ma sei umana anche tu … SOTTOLINEO CHE È PUR SEMPRE UN GIOCO ci mancherebbe, ma sfido chiunque a sopportare tutto ciò che avete sopportato voi, fame, sonno, stanchezza, moschitos etc etc Hai fatto l’isola dei “fatti” non delle “chiacchiere”, hai vinto quasi tutti le prove fisiche in silenzio contro avversari uomini molto forti, GIRL POWER … Non ti sei mai lamentata di nulla, io sarei stato l’esatto contrario … che dirti …. Pamy che lo spirito dell’isola sia con te e che il mio/nostro “esercito buono” possa sostenerti … Daje Noi …”