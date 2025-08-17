Televisione in lutto: come cambia la programmazione per l’addio a Pippo Baudo, cosa andrà in onda
Come cambia la programmazione e il palinsesto televisivo dopo la scomparsa del conduttore Pippo Baudo. Una giornata in sua memoria.
La televisione italiana si ferma per omaggiare Pippo Baudo, il celebre conduttore scomparso sabato 16 agosto all’età di 89 anni in un ospedale romano.
La sua figura, simbolo storico della Rai e della cultura televisiva nazionale, viene ricordata con un’intensa programmazione speciale che prosegue anche nella giornata di domenica 17 agosto, offrendo un tributo all’uomo che ha segnato un’epoca.
Rai: palinsesto straordinario per celebrare Pippo Baudo
La Rai ha prontamente modificato la sua normale programmazione per onorare la memoria di Pippo Baudo, interrompendo i programmi abituali con un’edizione speciale del Tg1 e una puntata dedicata di Techetechetè. Inoltre, è stata riproposta la puntata di Mille e un libro in cui Baudo si raccontava in un’intima intervista con Gigi Marzullo, offrendo un ritratto profondo del conduttore.
Domenica 17 agosto, Rai1 ha programmato un’intensa giornata di ricordi e celebrazioni. Dalle 8:20 alle 10:00, andrà in onda uno speciale del Tg1 condotto da Giorgia Cardinaletti, già protagonista dello speciale di sabato 16 agosto, con la partecipazione di numerosi ospiti che ripercorreranno la carriera e l’impatto culturale di Baudo. Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 18:40, Estate in diretta dedicherà l’intera puntata a racconti e testimonianze sulla vita e l’opera del conduttore siciliano. La serata prevede, alle 20:30, una nuova puntata di Techetechetè, seguita in seconda serata dall’ultima intervista rilasciata da Baudo a Pierluigi Diaco, un documento prezioso per comprendere la sua visione e il suo lascito artistico.
Anche Rai2 e Rai3 partecipano con palinsesti dedicati: Rai2 trasmetterà lo Speciale Tg2 dalle 18:00 alle 19:00, mentre Rai3 proporrà, a partire dalle 9:00, il film Il mio nome è donna Rosa, seguito in prima serata da Blob e Mixer, entrambi programmi dedicati alla memoria del conduttore.
L’addio a un’icona della televisione italiana
Pippo Baudo si è spento serenamente, circondato dall’affetto dei suoi cari e nel rispetto della sua fede, con la presenza di un sacerdote a vegliare i suoi ultimi momenti. La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione in tutta Italia, riconoscendo in Baudo non solo un conduttore televisivo ma un vero e proprio monumento della cultura nazionale.
La famiglia ha disposto l’allestimento della camera ardente presso il Policlinico Campus Biomedico di Roma, luogo in cui è deceduto, con apertura prevista per le 11:00 di domenica 17 agosto. È stata inoltre manifestata la volontà di celebrare i funerali in Sicilia, nella località d’origine di Baudo, un gesto che sottolinea il forte legame del conduttore con le sue radici.
La Rai e l’intero panorama mediatico continuano così a omaggiare uno dei protagonisti più amati e influenti della televisione italiana, la cui eredità artistica e culturale rimarrà indelebile nel tempo.
Pippo Baudo e lo speciale Mediaset
L’ufficio stampa Mediaset ha annunciato che questa sera 17 agosto 2025 va in onda uno speciale dedicato al compianto conduttore.
Pier Silvio Berlusconi omaggia la vita e la carriera di Baudo in una puntata speciale di Zona Bianca, il programma condotto da Giuseppe Brindisi e che va in onda in prima serata su Rete 4. “Un ricordo sentito del grande protagonista della televisione italiana“, si legge sull’account ufficiale Qui Mediaset.