Il 15 gennaio 1984 nasceva lo storico servizio, in occasione del 40° compleanno la Rai mette in piedi una serie di iniziative.

Il 2024 è per la Rai l’anno delle celebrazioni. Dai 70 anni del Servizio Pubblico, che vi stiamo raccontando anche noi su TvBlog, si incrocia un altro compleanno importante per la tv e ancor di più per l’informazione in Italia. Il 15 gennaio di quarant’anni fa nasceva il Televideo, uno dei primi servizi interattivi resi disponibili dal piccolo schermo.

Un giornale televisivo gratuito da sfogliare liberamente con il solo potere del telecomando, tra notizie in tempo reale e sempre consultabili, centinaia di pagine dall’informazione alla salute, dal lavoro alla cultura, dalle istituzioni al meteo agli spettacoli, agli orari ferroviari e aerei. Le pagine di pubblica utilità, quel “777 di Televideo” tanto citato dalle signorine buonasera e sempre attivo per la sottotitolazione di telegiornali e programmi più seguiti della Rai.

Il televideo è tutt’oggi un servizio essenziale per l’obiettivo del Servizio Pubblico. Accessibile, smart, completo, porta con sé uno degli ultimi scampoli dell’elettronica sperimentata e maturata nei primi anni ’80. Guardare oggi quelle quadrettature che suonano di vintage, fa sorridere, ma nel 1984 agli occhi del telespettatore appariva come l’innovazione più clamorosa, insieme all’evoluzione dei computer in Italia e ben prima del boom di internet in Italia.

Le iniziative per i 40 anni del Televideo

In occasione di questo compleanno, Rai News 24 e Rai Pubblica Utilità hanno previsto una serie di iniziative, a partire dalla pagina 428 di Televideo che ripercorrerà il quarantennale del servizio, fra materiali di repertorio e contenuti appositamente realizzati sul sito di Televideo e sui profili social.

In più, sarà realizzato un contributo video dedicato, in collaborazione con Rai Teche, tramite il nuovo indirizzo e-mail – tlvnazionale@rai.it – si potranno inviare testimonianze e i ricordi degli utenti: chi vorrà potrà raccontare “Il mio Televideo”.

Uno speciale ad hoc sul sito di Rai News e realizzata dalla Testata in collaborazione con Rai Pubblica Utilità sarà dedicata alla storia del Televideo. (Qui il sito originale)