La puntata del 2 febbraio 2024 di Techetecheshow dedicata a Lucio Battisti: anticipazioni, dove guardarlo, a che ora va in onda

Techetecheshow torna su Rai 1 e in prima serata. Questa sera, venerdì 2 febbraio 2024, Flavio Insinna sarà il narratore di una puntata speciale dello spin-off di Techetechetè integralmente dedicata a Lucio Battisti.

Techetecheshow, puntata dedicata a Lucio Battisti

L’appuntamento è intitolato “Lucio Battisti – Numero Uno“, qui Insinna ripercorrerà la inarrestabile conquista, per oltre un decennio, dei primi posti della Hit Parade da parte delle composizioni del genio musicale battistiano per sé stesso o per altri artisti.

Il prestigioso archivio Rai televisivo e radiofonico è stato sfruttato al massimo per rendere al meglio un’epoca irripetibile per la musica italiana attraverso canzoni e dichiarazioni del grande autore rimasto un punto di riferimento per tanti artisti oggi sulla cresta dell’onda, compresa la nuova generazione.

Techetecheshow, chi lo conduce

Dopo la parentesi della scorsa estate in un ciclo di tre prime serate, Techetecheshow segna il ritorno in video di Flavio Insinna dopo un breve periodo di assenza.

Techetecheshow, ascolti

Ricordiamo che i precedenti appuntamenti del programma sono stati trasmessi tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2023 e sono stati dedicati ad altri tre grandi nomi dello spettacolo.

Il 25 agosto 2023 a Gianni Morandi nella puntata intitolata “Un mondo d’amore” realizzata in riprese esterne a Monghidoro (Bologna) ed ha totalizzato 2.633.000 telespettatori ed il 19.88% di share.

La settimana successiva, il 1° settembre 2023, è stato il turno di Claudio Baglioni, il secondo appuntamento “Strada facendo” coinvolse 2.285.000 telespettatori ed il 15.90%.

La conclusione del primo ciclo è toccata a Fiorello, “Viva Fiorello” è stato visto da 3.145.000 telespettatori ed una media di share pari al 20.83%.

Le prime tre puntate conservano una media complessiva di 2.688.000 spettatori ed il 18.83% di share.

Techetecheshow, dove guardarlo in tv e streaming

“Lucio battisti, numero uno” sarà visibile su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play nella sezione dirette. Sempre su Rai Play sarà disponibile la puntata integrale una volta andata in onda.