Teche kids e settant’anni di Tv dei ragazzi da lunedì su Rai3

C’era un volta la Tv dei ragazzi nella televisione generalista. In occasione dei settant’anni della televisione in Italia una striscia quotidiana su Rai3 per ripercorrerne il cammino

I settant’anni della televisione in Italia sono anche quelli dei programmi per ragazzi. Già dal primo giorno di trasmissioni, il 3 gennaio del 1954, la Tv dei ragazzi fece la sua comparsa nel canale Nazionale della Rai.

Per celebrare questo compleanno così speciale, Rai Kids e Rai Teche hanno realizzato “Teche Kids – La tv dei ragazzi fa 70”. Cinque puntate di 40 minuti ciascuna, condotte da Armando Traverso e Francesca Barolini, cariche di divertimento, chicche e sorprese.

La storia della Tv dei ragazzi in Italia

Il programma andrà in onda su Rai 3, da lunedì 9 a venerdì 13 settembre alle 15.15 circa, e su Rai Play.

Per i più grandi si tratterà di aprire l’album dei ricordi, per i più giovani di scoprire i programmi favoriti da genitori e nonni. Conduttori indimenticabili e tanti giovani talenti hanno iniziato la loro carriera nei programmi per bambini Rai. Da Febo Conti a Cino Tortorella, ma anche Giovanni Minoli, Ruggero Orlando, Sammy Barbot, i giovanissimi Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gardini, Fabrizio Frizzi, Paolo Bonolis e Carlo Conti. Testimoni unici e d’eccezione come Gianni Rodari, Italo Calvino, Bruno Munari; attori del calibro di Ugo Pagliai, Arnoldo Foà, Milena Vukotic, Gabriele Lavia, Ave Ninchi, Gigi Proietti.

Gli indimenticabili programmi e i loro protagonisti

Programmi storici come “Chissà chi lo sa”, “Zurlì il mago del giovedì”, “Fantaghirò”, “Il gioco delle cose”, “Giramondo”, “La banda dello zecchino”, “Solletico”, “Big!”, “Pane & Marmellata”, “Happy Magic”, “Tandem”, “L’albero azzurro”, “Melevisione ed “E’ domenica papà”. Bellissime esibizioni musicali con Lucio Dalla, Mia Martini, Rino Gaetano, Vasco Rossi, i Dire Straits, Fabio Concato, Gianna Nannini e i tanti piccoli cantanti che hanno partecipato alle varie edizioni dello Zecchino d’oro con canzoni diventate famose. Testimonianze con le voci di Ugo Tognazzi, Raffaella Carrà, Mike Bongiorno, Giorgio Albertazzi, Ennio Morricone, Walt Disney, Hugo Pratt, Umberto Eco e i presidenti della Repubblica, Sandro Pertini e Sergio Mattarella.

Teche kids su Rai3 da lunedì 9 settembre tutti i pomeriggi

La TV dei ragazzi non ha fatto solo epoca, ma l’ha anche raccontata, mostrando una società che cambiava in fretta, attraverso un’innovazione tecnologica e delle scelte culturali e educative sempre adeguate e al passo con i tempi.

L’offerta di programmi divertenti ed educativi per bambini e ragazzi è una componente essenziale del servizio pubblico, dal debutto del 3 gennaio 1954 fino ad oggi, con i canali dedicati Rai Yoyo e Rai Gulp e con l’offerta online di Rai Play e della app RaiPlay Yoyo.

La mitica sigla della Tv dei ragazzi degli anni ’70