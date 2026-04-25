Teatro delle Vittorie, la Rai vuole vendere lo storico immobile: raccolta firme per fermare le trattative e intitolarlo a Baudo

Grandi manovre in Viale Mazzini, stavolta non è una questione di palinsesti o strategia. Si tratta di una scelta che potrebbe cambiare la storia dell’azienda radiotelevisiva. La Radiotelevisione Italiana sta per vendere il Teatro delle Vittorie. Entro e non oltre il 22 maggio 2026 si sapranno le sorti dello storico immobile. La decisione è legata a incassi e priorità da rispettare, evidentemente per contenere i costi c’è bisogno di fare economia. Sono tanti i programmi andati in onda nella celebre location.

L’ultimo, in ordine di tempo, è proprio Affari Tuoi con Stefano De Martino. Il programma prima di passare agli studi Elios in Roma si teneva proprio nello storico teatro. Tuttavia dal prossimo anno il programma dell’access prime time cambierà sede. È noto infatti che il gioco preserale si sposterà a Milano. Ragioni logistiche su una specifica richiesta del conduttore partenopeo nonché prossimo Direttore Artistico del Festival di Sanremo.

Il Teatro delle Vittorie è in vendita

Il gioco dei pacchi, come è sinteticamente rinominato, passa la mano e si trasferisce al Duomo. Non era mai accaduto dai tempi di Bonolis che ha portato il format in Rai, con il ritorno del conduttore romano a Mediaset al timone della celebre trasmissione si sono alternate numerose personalità. Da Max Giusti ad Antonella Clerici, fino a Flavio Insinna.

Recentemente lo scettro del preserale è andato prima ad Amadeus e poi a Stefano De Martino. Quest’ultimo però è il primo e l’unico a chiedere alla Rai di cambiare location: una specifica dovuta alla sua vita privata. De Martino trasferendosi a Milano potrebbe passare più tempo con il figlio Santiago che vive e va a scuola nel capoluogo della Lombardia. Poi Milano-Sanremo, visti i prossimi impegni del presentatore, è un attimo.

Dedicare l’immobile a Pippo Baudo

Tronando quindi al Teatro delle Vittorie, vendere sembra essere l’unica soluzione. Sono aperte le trattative. È aperta, rimanendo in tema, però anche una raccolta firme per evitare l’operazione. I firmatari (e sono già moltissimi) chiedono alla Rai di bloccare le attività di compravendita. Tenere il Teatro per intitolarlo a Baudo, il compianto presentatore al Teatro delle Vittorie ha condotto molti dei suoi programmi più celebri. Sarebbe davvero un bel gesto secondo alcuni addetti ai lavori, tra cui Flavio Insinna, Enrico Melozzi e lo scenografo Gaetano Castelli. I quali hanno già depositato la firma sulla specifica petizione presente su Change.org.

L’idea collettiva è quella di dedicare il Teatro delle Vittorie a Pippo Baudo per tenere attività formative disponibili per gli appassionati, oppure farlo diventare proprio un museo a pagamento con tutti i cimeli dei programmi più amati. La situazione rimane in stand-by: le trattative di vendita sono ancora in piedi, ma non è detto che la sommossa popolare non possa alimentare altre possibilità con ulteriori prospettive. Un pezzo di storia della Rai potrebbe fare ancora la differenza, in un senso o nell’altro.