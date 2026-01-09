Lutto per Taylor Mega, dolore per l’ex gieffina

Grave lutto per l’influencer Taylor Mega: è morta la nonna paterna Severina. L’annuncio sui social con un toccante ricordo: “Ha avuto una vita difficile ma una forza enorme”

Grave lutto per Taylor Mega che nelle scorse ore ha dato l’addio alla nonna paterna Severina. L’influencer e modella di Udine ha annunciato la dolorosa scomparsa attraverso i suoi canali social, dedicando alla nonna una serie di stories su Instagram con foto e ricordi del passato.

Taylor si trovava all’estero in vacanza quando ha saputo della morte, ma nonostante la distanza ha voluto omaggiare pubblicamente la memoria della donna che tanto ha significato per lei e per tutta la famiglia.

L’annuncio e il ricordo su Instagram

“Buon viaggio, nonna se ne è andata con l’affetto di tutta la sua famiglia. Eravamo sempre, sempre da lei perché sapeva farsi volere bene da chiunque. Adesso avrò una persona che mi proteggerà dall’alto” ha scritto Taylor Mega su Instagram, accompagnando le parole con una serie di foto insieme alla nonna Severina. L’influencer ha voluto sottolineare la forza straordinaria dimostrata dalla donna nel corso di una vita segnata da prove difficilissime e lutti devastanti.

Una vita difficile ma piena di forza e amore

Nel dare l’ultimo saluto alla madre di suo padre, Taylor Mega ha voluto ricordare il coraggio e la resilienza di nonna Severina, rimasta vedova quando il padre dell’influencer, il maggiore dei quattro figli, aveva soltanto 14 anni: “Dovette crescere da sola la famiglia in tempi duri, quando non avevano nulla, davvero nulla”, ha scritto Taylor, ripercorrendo i momenti più difficili vissuti dalla nonna.

Ma il dolore più straziante per Severina fu la perdita di un figlio, il fratello del padre di Taylor: “Eppure non si è mai indurita, non ha mai smesso di donare, di accogliere, di amare. È la prova che il dolore può piegare, ma non spezzare e che la vera forza spesso è fatta di coraggio quotidiano, discreto, infinito“, ha concluso l’influencer nel suo toccante ricordo.

“La nonna più simpatica del paese”

Prima di ricevere il cordoglio da parte dei suoi follower, Taylor Mega ha voluto condividere anche un aneddoto più leggero legato alla nonna, ricordando quanto fosse amata da tutti nel paese: “Quando ero ragazzina mi ricordo che la adoravano tutti i miei coetanei in paese perché era la nonna più simpatica, anche per via della sua voce squillante”. E poi un dettaglio che ha strappato un sorriso tra le lacrime: “Era famosa perché chiamava tutti i gatti Stellina e quando apriva la porta sul retro ne arrivavano a frotte, pure loro la adoravano. Voglio ricordarla così, che mito la Severina. Un po’ severa e un po’ Severina”.