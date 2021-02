Tane da Maschi: il format televisivo che fa impazzire gli States

Si intitola Tane da Maschi il programma televisivo edito da HGTV diventato un must anche per i telespettatori notturni della rete italiana, in onda anche stasera in seconda serata su HGTV Italia, canale 51 del digitale terrestre. Uno show decisamente particolare, una novità per l’Italia ma (al contrario di quanto avessimo mai potuto immaginare) un docu-reality altresì capace di appassionare milioni di telespettatori in tutto il mondo, e da molto tempo. Sì, perché basta dedicarsi a pochi minuti di ricerca approfondita per scoprire che gli States in particolar modo siano incredibilmente affascinati dalle Tane da Maschi delle quali tanto sentiamo parlare, soprattutto nelle ultime settimane, su HGTV.

Tane da Maschi, infatti, non è l’unico format capace di raccontare letteralmente di piccole “tane” di design più o meno strutturate capaci di racchiudere ogni confort e di rispondere ad ogni necessità maschile in soltanto pochi pochissimi metri quadrati. Se in questo caso a realizzare i sogni dei clienti ci pensano l’esperto appaltatore Jason Cameron in coppia con l’ex giocatore di football Tony Siracusa, anche pronti al confronto con non poche celebrities americane tra le quali, ricorda HGTV, anche il comico Jeff Ross e la pop star Kevin Jonas, è sempre in Tane da Maschi che possiamo assistere anche ad una tra le trasformazioni più riuscite e più particolari di sempre: quella di un intero spazio in stile Medioevo, a sua volta Tana da Maschio ispirata proprio ad una ex tavola-calda degli anni ’50, con tanto di studio attrezzato per giocare a tutti i videogiochi possibili.

Come anticipato, tuttavia, pare proprio che gli States impazziscano per le tane di ogni forma, tipologia e grandezza. Anche per questo, non poche le riviste e i magazine patinati interamente dedicati a questo, al mondo maschile che si riscopre in una Tana, per l’appunto, interamente pensata per loro. A tal proposito, sulla televisione a Stelle e Strisce almeno altre due le serie tv famosissime che trattano l’argomento, tuttavia mai approdate in Italia al momento: Epic Mancaves Builds, prodotta da Discovery con protagonista Brandon Raff e il suo gruppo di amici più stretti e Treehouse Masters, un docu-reality non da poco che sempre tratta di tane maschili ma a diversi metri da terra, costruite sugli alberi per l’esattezza.

Di fatto, però, c’è da ammettere che sia proprio Tane da Maschi, ossia lo show approdato anche su HGTV Italia ormai da tempo e in programma anche stasera in seconda serata, il docu-reality più esportato al momento, a riconferma del fatto che almeno in tv sia proprio questo ad oggi il programma più apprezzato tra tutti. Sarebbe curioso ora andare a riscoprire anche le produzioni “concorrenti” per capirne di più.