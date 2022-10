Si è già detto più volte di come Tananai sia stato il vincitore morale del Festival di Sanremo 2022. Il cantante, in gara con il brano “Sess0 occasionale”, si è classificato all’ultimo posto della classifica finale ma, allo stesso tempo, è stato uno degli artisti che ha ottenuto il maggior riscontro -di vendite e di affetto- da parte del pubblico. Ne avevamo già parlato, in passato, del grande appeal e della meritata attenzione ottenuta dall’artista (ai primi posti in classifica anche con il pezzo del 2021 “Baby Goddamn”).

L’ironia e l’autoironia nel non prendersi troppo sul serio e nel ridere sopra alle sue esibizioni live sul palco del Teatro Ariston, è stata una carta vincente per il cantante che, pochi mesi dopo, è stato protagonista di un altro grande successo musicale. Parliamo, ovviamente de “La dolce vita”, tormentone dell’estate 2022 insieme a Fedez e Mara Sattei. Un boom che lo ha visto consolidarsi ancora di più nel panorama musicale, dopo i sold out ottenuto con i suoi concerti. I biglietti e le date hanno visto il tutto esaurito per l’artista che, in questi giorni, ha rilasciato un nuovo singolo. Con “Abissale” – questo il titolo del pezzo – Tananai ha voluto nuovamente scommettere su se stesso, senza adagiarsi sul sound che lo ha reso più noto al grande pubblico ma con una traccia molto più intimista e riflessiva.

Scritto, composto e prodotto interamente da Tananai, “Abissale” segna un nuovo capitolo del suo percorso artistico del cantautore. Le parole raccontano tramonti, albe e metafore di un amore che si sta lentamente concludendo, evidenziando più le differenze che le passioni comuni, mentre la musica e la voce di Tananai, in un lento e dolce crescendo, avvolgono l’ascoltatore in un abbraccio da cui traspare tutta la nostalgia per la storia vissuta. Queste le sue parole nell’annunciare il rilascio della canzone:

““Abissale” rappresenta il riflesso inverso del mio stato d’animo degli ultimi mesi: in un momento particolarmente felice e caotico della mia vita mi sono guardato dentro, ho scavato nel mio passato e ho tradotto le mie emozioni più nascoste e malinconiche in questo brano. È un pezzo nato in modo molto naturale, in un giorno e mezzo era già pronto”

Cliccando qui potete ascoltare “Abissale” di Tananai. E la ‘scommessa’ ha già il profumo di vittoria….