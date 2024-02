Tali e Quali 2024, Francesca La Colla è la vincitrice

A vincere Tali e Quali 2024 è stata Francesca La Colla con Adele. La cantante ha preso parte alla quarta ed ultima puntata di questa edizione, vincendola con la sua interpretazione di Rolling on the deep.

Francesca La Colla ha 45 anni ed è cantante di professione. Insegna, infatti, canto e fa la vocalist (lavora con Francesco De Gregori, ma ha collaborato anche con Zucchero, Antonello Venditti, Emma, Elisa, Renato Zero e Ligabue). La passione del canto l’ha acquisita dal padre, che a sua volta era un cantante.

Il padre nel 1966 ha preso parte a Il Cantagiro, anche se poi con il passare degli anni ha smesso di esibirsi in pubblico, limitandosi a cantare al massimo in alcune occasioni private. “Sarà veramente una sfida” aveva detto prima di affrontare l’imitazione di Adele. Francesca La Colla si è esibita, infatti, con Rolling on the deep vincendo la puntata con un totale di 52 punti. A soli tre punti di distanza da lei si è posizionato come secondo Luciano Maci con Lucio Dalla.

La sfida è stata poi con i vincitori delle precedenti tre puntate. A vincere erano stati Clelia Cicero con Edith Piaf, Andrea Cecconi con Max Pezzali ed Enea Platania con Mango. Fra di loro nella sfida finale ha avuto nuovamente la meglio Francesca La Colla, che ha ripetuto l’esibizione con Rolling on the deep.

Ha, infatti, superato di tre punti Edith Piaf di Clelia Cicero (35 punti) e di quattro punti Enea Platania con Mango (34 punti). L’ultimo classificato è stato Andrea Cecconi con Max Pezzali. Una vittoria, quella di Francesca La Colla, che è stata festeggiata con la consegna della targa e con una nuova esibizione, che ha concluso così la serata.

Tale e Quale tornerà dopo il Festival con due appuntamenti speciali dedicati proprio a Sanremo, nel quale con alcune esibizioni si ripercorrerà la storia della kermesse canora.