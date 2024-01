Tali e Quali, il varietà di Rai 1 (spin-off di Tale e quale show) condotto da Carlo Conti prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, torna stasera, sabato 27 gennaio 2024 alle 21.25 dagli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Artisti dilettanti, scelti per il loro essere “naturalmente” identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano, e come sempre, cantando rigorosamente dal vivo.

Chi saranno i due primi classificati, che torneranno poi in gara nel corso della finalissima del 3 febbraio? Chi riuscirà a conquistare più voti dalla giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice che, come annunciato da TvBlog, sarà Flavio Insinna.

Le esibizioni sono suddivise nelle quattro puntate del programma e ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di “Tali e Quali”. In palio, il titolo di “Campione di Tali e Quali 2023”. Ospiti fissi, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

I “vocal coach” sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella mentre la “actor coach” è Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tali e quali 2024, dove seguirlo in tv e streaming e quando

Il programma di Carlo Conti va in onda, tutti i sabato, a partire dalle 21.25, su Rai 1 (tasto 1 del telecomando) e in live streaming su RaiPlay nella sezione dirette. Sulla stessa piattaforma, è possibile rivedere le esibizioni e l’intera puntata.

Su TvBlog seguiremo la puntata in liveblogging a partire dalle 21:20.

Tali e quali 2024, social

Tali e Quali è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taliequali e #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it.

Il programma

Il programma è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar owned by Gestmusic, parte di Banijay Group. © 2011 Gestmusic Endemol S.A.U.

E’ scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Produttore Esecutivo Eleonora Iannelli.

Regia di Maurizio Pagnussat.