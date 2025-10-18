Tale e Quale Show 2025 continua con successo: Peppe Quintale trionfa nella puntata del 17 ottobre, mentre Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti chiudono la classifica.

Tale e Quale Show: classifica e eliminati della puntata del 17 ottobre, sorpresa sul podio

Prosegue con grande successo la nuova edizione di Tale e Quale Show 2025, il popolare talent condotto da Carlo Conti ogni venerdì in prima serata su Raiuno. Nella quarta puntata, andata in onda venerdì 17 ottobre, i concorrenti hanno offerto performance di alto livello, confermando la competitività del programma. Tra i protagonisti, spiccano le performance di Peppe Quintale, vincitore della serata, mentre Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti restano in fondo alla classifica, nonostante l’impegno.

La quarta puntata: le esibizioni e la giuria

La serata si è aperta con l’esibizione di Samuele Cavallo, che ha interpretato Massimo Ranieri con la celebre “Perdere l’amore”. A seguire, Antonella Fiordelisi ha portato sul palco Anna Pepe con il brano “30 gradi”, mentre Pamela Petrarolo ha omaggiato Ivana Spagna interpretando “Gente come noi”. Peppe Quintale ha conquistato la giuria con una convincente imitazione di Tony Hadley, voce degli Spandau Ballet, cantando “Gold”.

La gara è proseguita con Flavio Insinna e Gabriele Cirilli che si sono cimentati in un duetto sulle note di “Tu vuò fà l’americano”, impersonando rispettivamente Renato Carosone e Rocco Hunt. Tony Maiello ha portato sul palco Harry Styles con il successo “As it was”, mentre Maryna ha interpretato Anna Tatangelo in “Essere una donna”.

Sul fronte delle imitazioni più difficili, Carmen Di Pietro ha affrontato il ruolo di Celine Dion con “My heart will go on”, ottenendo però risultati poco convincenti. Gianni Ippoliti ha vestito i panni di Gianni Morandi cantando “Non son degno di te”, mentre a chiudere la serata sono state le Donatella con un omaggio a Paola e Chiara, interpretando “Furore”.

La giuria, composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e l’ospite speciale Andrea Pucci, ha premiato la performance di Peppe Quintale, seguito da Gianni Ippoliti e Pamela Petrarolo. La classifica completa vede Antonella Fiordelisi, Maryna, le Donatella, Samuele Cavallo, Tony Maiello, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, con Carmen Di Pietro in ultima posizione.

Anticipazioni sulla quinta puntata: le nuove sfide

Venerdì 24 ottobre, la quinta puntata di Tale e Quale Show 2025 proporrà nuove e intriganti imitazioni. Tra le assegnazioni più attese, Carmen Di Pietro sarà chiamata a interpretare Orietta Berti, mentre le Donatella si cimenteranno con Heather Parisi e Lorella Cuccarini, un omaggio a due icone della televisione italiana.

Peppe Quintale, reduce dalla vittoria, affronterà il repertorio di Jovanotti, mentre Samuele Cavallo vestirà i panni di Robbie Williams. Maryna canterà Christina Aguilera e Antonella Fiordelisi si misurerà con il ritmo di Karol G. Tony Maiello interpreterà Tiziano Ferro, mentre il duo formato da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli si confronterà con Piero Pelù ed Edoardo Bennato.

Gianni Ippoliti, reduce da una buona performance, questa volta si esibirà come Tony Effe, mentre Pamela Petrarolo omaggerà Mia Martini, una delle voci più amate della musica italiana. La serata si preannuncia dunque ricca di sorprese e sfide per i concorrenti, chiamati a dimostrare ancora una volta la loro versatilità artistica di fronte al pubblico e alla giuria