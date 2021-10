Era stato annunciato ufficialmente a settembre dalla Rai, in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione. Ma il torneo dei campioni di Tale e quale show quest’anno non si farà.

Il fortunato programma di Rai1 condotto da Carlo Conti (che batte puntualmente la concorrenza del Grande Fratello Vip su Canale 5) si chiuderà venerdì 5 novembre e non sarà seguito dal tradizionale spin-off a cui prendono parte i primi cinque concorrenti in classifica e altrettanti della edizione precedente, con tanto di titolo di Campione di Tale e Quale Show 2021 in palio.

La cancellazione del torneo è dovuta, secondo quanto ci risulta, a questioni organizzative legata alla decisione di Rai1 di collocare – come anticipato da TvBlog – a gennaio 2022 alcune puntate di Tali e quali, ossia la versione nip del format prodotto Endemol Shine Italy, già trasmessa in maniera sperimentale nel novembre del 2019. Gli appuntamenti dovrebbero essere quattro e dovrebbero essere piazzati in palinsesto non nelle serate del venerdì, bensì in quelle del sabato, andando così a sfidare C’è posta per te, una delle corazzate di Maria De Filippi.

Dunque, niente da fare per rivedere nello studio di Tale e quale show i primi cinque classificati di questa edizione e Pago (vincitore della scorsa edizione), Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey e Giulia Sol.

Venerdì prossimo in diretta su Rai1 andrà in onda la settima puntata di Tale e quale show, mentre il 5 novembre sarà la volta dell’ultima in cui verrà proclamato il vincitore o la vincitrice dell’edizione 2021.