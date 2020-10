La puntata di Tagadà di martedì 6 ottobre è stata cancellata: l’approfondimento di Tiziana Panella oggi non è andato in onda. Chi si aspettava di vedere come sempre dalle 14.20 il programma della Panella si è ritrovato al cospetto di un film. E di questi tempi una sospensione così improvvisa ha in genere una sola matrice: il protocollo anti-COVID.

https://twitter.com/La7tv/status/1313440538528489474/photo/1

E’ infatti un tweet del profilo ufficiale di La7 a spiegare, pur senza entrare nei dettagli, che la puntata di Tagadà di martedì 6 ottobre 2020 non sarebbe andata in onda per precauzione, “al fine di permettere i dovuti controlli sanitari”. Una misura utile a verificare l’eventuale positività di qualche collaboratore e tutelare la salute di lavoratori, maestranze, cast e ospiti.

Proprio nelle ultime ore si è registrato il caso di positività di Massimo Giannini, direttore de La Stampa, che ha portato al tracciamento dei contatti e alla sanificazione della redazione. Il giornalista è stato ospite, ovviamente in collegamento, con Lilli Gruber nella puntata di Otto e mezzo, per raccontare la propria esperienza di positivo e anche di ricoverato, per qualche ora, in un reparto ospedaliero.

Tornando a Tagadà, non si hanno ulteriori informazioni in merito alla situazione in corso. Siamo certi che rete e programma non mancheranno di aggiornare su quanto sta succedendo e di comunicare il ritorno in onda dell’approfondimento del primo pomeriggio. Intanto chi si sintonizza su La7 può vedere il film Il Socio, alla sua ennesima riproposizione (in qualsiasi fascia oraria).