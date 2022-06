Trovato il sostituto di Matthew Morrison a So You Think You Can Dance 2022: a prendere il posto dell’ex Mr. Schuester di Glee al bancone di SYTYCD è l’attrice Leah Remini che i più in Italia ricorderanno per il suo ciclo di doc su Scientology (su tutti “La mia fuga da Scientology”), che ha lasciato nel 2013 e di cui ha raccontato dinamiche e meccanismi. Ora l’attrice, classe 1970, è pronta a una nuova esperienza professionale: debutterà in giuria nella puntata del 15 giugno, che rappresenta anche la 300esima puntata del programma. Una occasione davvero speciale che ha un sapore particolare anche per la neo-giudice:

“Sono entusiasta di unirmi a ‘So You Think You Can Dance’ nel suo 300esimo episodio. Non vedo l’ora di guidare questi artisti incredibilmente talentuosi, e lo dico come fan del programma e da sincera ammiratrice di questi ballerini. Non vedo l’ora di vedere quel che porteranno sul palco”

ha dichiarato l’attrice, come riportato da Variety.

L’esperienza del reality non le è del tutto nuova: ha partecipato come concorrente all’edizione 17 di Dancing with the stars (2013), ha co-condotto qualche puntata delle stagioni 19 e 21 ed è stata anche giudice ‘ospite’ nella stagione 28 (2019). Adesso però ha un incarico ‘fisso’ in giuria.

La puntata del 15 giugno segna l’inizio della fase live con le esibizioni dei 12 concorrenti selezionati nel corso delle Audizioni, quelle registrate con Matthew Morrison in giuria. Come ricorderete, dopo la registrazione delle Audiction c’è stato il licenziamento di Morrison, dovuto a un messaggio – uno solo, stando a quanto raccontato dallo stesso attore – ritenuto inappropriato dalla produzione, che lo ha pertanto rimosso dall’incarico. La giuria è dunque ora formata da Leah Remini, Stephen “tWitch” Boss e JoJo Siwa, con Cat Deeley alla conduzione. E ci auguriamo che sia il cast definitivo della 17esima edizione di So You Think You Can Dance.