Sabato sera all’insegna dell’azione su Rai 2 e in streaming su RaiPlay con l’arrivo della sesta stagione di SWAT il poliziesco sulla squadra d’assalto della polizia di Los Angeles, guidato da Sherman Moore che lasciò Criminal Minds per ottenere un ruolo da protagonista in una serie tv. La serie tv nasce nel 2017, ispirata all’omonima produzione tv del 1975 creata da Robert Hammer e sviluppata da Rick Husky, da cui nel 2003 venne realizzato un film. La versione seriale di S.W.A.T. è sviluppata da Aaron Rahsaan Thomas e Shawn Ryan e, vista la presenza di quest’ultimo, è idealmente inserita nello stesso universo di The Shield.

SWAT 6 in Italia, gli episodi su Rai 2

Le puntate di sabato 23 settembre

6×01 Destinazione Bangkok: Hondo è in Thailandia a Bangkok dove si allena con la locale squadra SWAT. Viene contattato da Joe per portare alla luce un traffico di droga che coinvolge il confine con la Birmania. Quando i due vengono rapiti da un boss della droga, devono intervenire Deacon e Tan e insieme alla squadra locale cercano di ritrovare i colleghi rapiti. Intanto a Los Angeles gli altri danno la caccia a un criminale che potrebbe avere legami con la mafia thailandese.

6×02 Spalle al muro: continua la trasferta Thailandese e dopo esser stato salvato, Hondo con Deacon e Tan danno la caccia al capo del cartello della droga che ha gestito tutta l’operazione. A complicare la situazione c’è il rapimento della figlia del capo della SWAT locale.

SWAT 6 quante puntate sono?

Le puntate della stagione 6 di S.W.A.T. sono 22. La stagione è andata interamente in onda fino allo scorso maggio.

SWAT 6 il cast

Nessun grosso cambiamento nel cast della sesta stagione di SWAT, la novità più significativa è la promozione di Rochelle Aytes a personaggio fisso della serie dopo esser stata ricorrente nelle ultime tre stagioni e che ha un rapporto altalenante con Hondo. Tra le novità di stagione l’arrivo di Anna Enger Rith nei panni dell’agente Powell e di Brigitte Kali Canales in quelli dell’agente Cabrera.

Il protagonista è Sherman Moore nei panni di Daniel Hondo Harrelson Jr. nominato inizialmente a capo della squadra SWAT per il suo legame con il territorio di Los Angeles e con la comunità nera. Nel cast troviamo Alex Russell, Kenny Johnson, Jay Harrington, David Li e Patrick St. Esprit, non torna nella sesta stagione Lina Esco (Christina Alonso).

Sherman Moore è Daniel Harrelson “Hondo”

Alex Russell è Jim Street

Kenny Johnson è Dominique Luca

Jay Harrington è David Kay

Patrick St. Esprit è Robert Hicks

Rochelle Aytes è Nichelle Carmichael

S.W.A.T. 6 su RaiPlay

Gli episodi della stagione 6 di S.W.A.T. sono in live streaming su RaiPlay dove resteranno on demand nei giorni successivi. In Italia la serie tv è disponibile su diverse piattaforme con le prime 5 stagioni presenti su Netflix e Prime Video e le prime quattro su NOW e on demand su Sky.

S.W.A.T. 7 si farà?

La risposta è si, la settima stagione di S.W.A.T. si farà. Inizialmente CBS aveva cancellato la serie al termine della sesta stagione per questioni di budget, essendo una serie tv prodotta da uno studio esterno come Sony per il canale tv generalista CBS. La decisione è stata cambiata pochi giorni dopo a seguito delle proteste dei fan. Sony e CBS hanno così trovato un accordo per una settima e ultima stagione da 13 episodi che arriverà prossimamente.