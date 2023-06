L’avventura degli azzurrini agli europei Under 21 di calcio, che si stanno tenendo dal 21 giugno in Georgia e Romania, non è iniziata nel migliore dei modi. La sconfitta nella partita d’esordio contro la Francia, infatti, è stata segnata soprattutto dai numerosi errori arbitrali a sfavore dell’Italia (e anche dall’assenza del Var e della Goal-Line Technology) che hanno compromesso il cammino della nostra nazionale (ricordiamo che da questi europei usciranno fuori le tre nazionali europee che si qualificheranno ai giochi olimpici di Parigi 2024).

In questo momento l’Italia, allenata da Paolo Nicolato e capitanata da Sandro Tonali, il giocatore del Milan al centro di una clamorosa operazione di mercato che lo porterà a breve a vestire la maglia del Newcastle, si trova a zero punti nel Gruppo D insieme alla Norvegia, con Francia e Svizzera al primo posto con tre punti (nel primo turno, la Svizzera ha battuto la Norvegia per 2-1).

Nel secondo turno del UEFA Under 21 Championship, l’Italia affronterà la Svizzera. La partita si giocherà alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, in Romania, a partire dalle ore 18. Conquistare i tre punti nella partita di oggi è fondamentale, quindi, per andare avanti nella competizione e continuare a sperare in un posto alle prossime Olimpiadi. Ricordiamo che, ai quarti di finali, passano le prime due nazionali di ogni girone (i gruppi sono 4).

Svizzera-Italia andrà in onda su Rai 2, a partire dalle ore 17:50, con il commento affidato a Luca De Capitani e Katia Serra, gli interventi da bordocampo di Andrea Riscassi e gli studi condotti da Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro. La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Norvegia-Francia, l’altra partita del secondo turno del Gruppo D, invece, andrà in onda su Rai Sport HD, a partire dalle ore 20:30, con la telecronaca che sarà a cura di Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni.