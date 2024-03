La vita di Rocco Siffredi… a nudo: è l’obiettivo di Supersex, la nuova (e pronta a suscitare polemiche) serie tv di Netflix, che si è liberamente ispirata alla storia che ha portato Rocco Tano a diventare, appunto, Rocco Siffredi, divo dell’industria pornografica italiana e internazionale. La serie, prima di approdare in streaming, il 22 febbraio è stata presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino nella sezione Berlinale Special, vetrina dedicata alle ultime produzioni di grandi registi e di opere cinematografiche legate ad argomenti di attualità. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando esce Supersex su Netflix?

Tutti gli episodi della serie tv sono disponibili da mercoledì 6 marzo 2024 nei Paesi in cui è disponibile Netflix.

A che ora esce Supersex su Netflix?

L’orario di uscita della serie è stato fissato alle 09:00, ora italiana.

Supersex serie tv, la trama

La serie narra la storia di Rocco Siffredi (Alessandro Borghi) e della sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l’amore in un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall’infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano – un semplice ragazzo di Ortona – è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo.

Rocco all’origine non è che un bambino (Marco Fiore) povero innamorato di due cose al mondo: Tommaso (Adriano Giannini), il più grande e coraggioso dei suoi fratelli, fidanzato con la ragazza più desiderata del paese, Lucia (Jasmine Trinca), e Supersex, un fumetto pornografico con un supereroe molto particolare.

Quando in un’incredibile carambola del destino Rocco incontrerà davvero Supersex, scoprirà di avere il suo stesso superpotere, scoprirà che la sua vita può cambiare per sempre, che il suo superpotere è in grado di salvarlo dal difficile ambiente da cui proviene, ma gli chiederà di pagare in cambio il prezzo più alto: rinunciare per sempre all’amore, o almeno così sembra.

Supersex è un racconto che interroga il nesso tra porno e vita, la potenza del sesso e il legame con la morte. Attraverso la parabola della più famosa icona del porno vivente getta una luce su come viene costruito il maschile e quali siano gli interrogativi di desiderio e potere (ancora tutti inevasi) che dominano la relazione tra uomini e donne oggi.

Supersex serie tv, cast

Supersex, le foto della serie di Netflix su Rocco Siffredi Guarda le altre 13 fotografie → Alessandro Borghi è Rocco Siffredi, il protagonista;

Adriano Giannini è Tommaso Del Signore, fratello putativo di Rocco e sua mito fin da piccolo, ma anche fonte di numerose delusioni;

Jasmine Trinca è Lucia, ragazza di Ortona fidanzata fin da giovane con Tommaso, per cui Rocco si prende una cotta da piccolo;

Tania Garribba è Carmela, madre di Rocco;

Enrico Borello è Gabriele, cugino di Rocco;

David Kammenos è Jean Claude, delinquente e compagno di affari di Tommaso;

Jade Pedri è Sylvie, ragazza corsa che s’innamora di Rocco;

Johann Dionnet è Pontello, pornodivo interprete di Supersex;

Giulio Greco è Cristoph, protetto di Pontello;

Mario Pirrello è Franco Caracciolo, attore che si esibisce travestendosi in “Indietro Tutta!” e che diventa amico di Rocco;

Gaia Messerklinger è Moana Pozzi, attrice hard che comprende i tormenti di Rocco;

Linda Caridi è Tina, attrice del soft porno con cui Rocco vive la prima vera relazione;

Vincenzo Nemolato è Riccardo Schicci, produttore porno;

Marco Fiore è Rocco a 9 anni;

Saul Nanni è Rocco a 19 anni;

Francesco Pellegrino è Tommaso a 21 anni;

Eva Cela è Lucia a 17 anni;

Pietro Faiella è Gennaro, padre di Rocco;

Clémence Thioly è Julienne.

Supersex, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della miniserie sono sette, tutte disponibili su Netflix da mercoledì 6 marzo.

Supersex, regista e sceneggiatori

La serie è diretta a sei mani da Matteo Rovere (episodi 1, 4 e 6), Francesco Carrozzini (episodi 3 e 7) e Francesca Mazzoleni (episodi 2 e 5). Supersex è stata creata da Francesca Manieri (We Are Who We Are, Anna), che ne ha anche scritto le sceneggiature. A produrre The Apartment, società del gruppo Fremantle, e Groenlandia, società del gruppo Banijay.

Supersex, dov’è stata girata?

Le riprese si sono svolta tra l’autunno 2022 e l’inverno del 2023 a Roma, ma la produzione si è anche spostata a Parigi, Budapest, Los Angeles ed Ortona, città d’origine di Rocco Siffredi.

Supersex, libro

La serie tv non ha a che fare con il libro “Supersex. Storia della rivista cult e del leggendario Gabriel Pontello”, scritto nel 2023 da Gianni Passavini ed edito da Milieu, sebbene il libro si soffermi sulla figura di Pontello, pornodivo interprete di Supersex che compare anche nella serie.

Dove vedere Supersex?

È possibile vedere Supersex solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).