Tra finali in replica, omaggi alle regine e tipica programmazione estiva, Rai 1 recupera una delle sue perle per una prima serata di sostanza: da questa sera, mercoledì 14 luglio 2021, e per le prossime sei settimane l’ammiraglia Rai trasmette le nuove puntate di Superquark, al via alle 21.30. Alla conduzione sempre l’immarcescibile (e che Dio ce li conservi in eterno) Piero Angela, che trova come ‘inviato’ il figlio Alberto. L’estate prende un altro sapore.

La formula del programma resta fedele a se stessa, tra i grandi cicli dei documentari BBC – dedicati quest’anno a “Un pianeta perfetto” e gli approfondimenti sull’archeologia di Alberto Angela in giro per l’Italia, rubriche scientifiche e vari ospiti: tra loro il professor Alessandro Barbero per lo spazio “Dietro le quinte della storia”, la dott.ssa Elisabetta Bernardi con 7 pillole e 7 servizi sulla scienza della alimentazione, il professor Emmanuele Jannini che cura una rubriche sulla sessualità, quindi l’appuntamento con Paco Lanciano per gli esperimenti scientifici.

La nuova serie parte da Napoli, con Alberto Angela al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la mostra sui Gladiatori , quindi si sposterà nei prossimi appuntamenti nella grotta del Circeo in cui sono stati scoperti da pochissimo 9 crani di Neanderthal per arrivare poi alle meraviglie archeologiche di Ostia antica.

Per l’approfondimento scientifico il tema saranno i virus, gli anticorpi monoclonali e i vaccini; spazio poi ai droni, oggetti che possono costituire una minaccia, un problema di sicurezza militare da affrontare con speciali armi elettroniche, e ai temi della “transizione ecologica” per capire cosa vuol dire. Non si dimentica il cielo per scoprire se ci sono asteroidi vicino alla Terra e per parlare del progetto di lanciare una sonda che li possa colpire e deviare.

Non mancano poi le classiche ‘pillole’: il “Giro del mondo” per le notizie flash dal mondo scientifico internazionale; i “Numeri” per capire quali e quanti sono i cambiamenti che sta attraversando la nostra epoca; le “Idee” con tutti i libri di divulgazione scientifica usciti in quest’anno; quindi “Da dove viene?” dedicato a come e perché nasce un’innovazione. In chiusura lo storico spazio domanda&risposta.

Anche quest’anno, poi, Superquark prosegue in seconda serata con ‘Superquark Natura’ nel quale Piero Angela lancerà un documentario della serie BBC “Sette Continenti un solo Pianeta”. Apriamo occhi e orecchie e godiamoci il piacere della conoscenza.