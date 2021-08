Una saga durata quindici anni, che giunge a conclusione non senza qualche ostacolo dal punto di vista produttivo, causato dalla pandemia. Stiamo parlando di Supernatural 15, la stagione finale dell’amatissimo drama sovrannaturale di The Cw che arriva anche in Italia, su Rai 4, dal 30 agosto 2021, dal lunedì al venerdì alle 14:30.

Attenzione, però: il 30 agosto l’appuntamento con i fratelli Winchester è anticipato alle 13:45, con l’episodio speciale “The Long Road Home”, in cui cast, autori e produttori ripercorrono la storia della serie, una delle più longeva della tv americana degli anni Duemila.

Supernatural 15, la trama

Cosa succede nella stagione finale d Supernatural? Troveremo Sam (Jared Padalecki), Dean (Jensen Ackles) e Castiel (Misha Collins) affrontare quella che sarà la loro ultima Apocalisse, causata da Chuck/Dio (Rob Benedict), che ha liberato sulla Terra le anime dell’Inferno.

Una stagione che quindi si concentra sull’ultimo grande villain della serie: se riusciranno a sconfiggerlo, per i fratelli Winchester si aprirà la possibilità di vivere una vita normale, liberi dalle battaglie che hanno dovuto affrontare in questi anni.

La battaglia condurrà i telespettatori ad un finale emozionante, in cui l’addio ai due protagonisti ed ai numerosi personaggi che i fan hanno imparato a conoscere in questi anni sarà centrale e darà una degna conclusione a tutta la saga.

Supernatural 15, finale

Siete troppo curiosi di sapere come finisce Supernatural? Nell’ultima puntata, “Carry On”, Sam e Dean sono finalmente liberi, ma non abbandonano le loro missioni. In una di queste devono affrontare alcuni vampiri. Durante lo scontro, pero, Dean ne rimane vittima a chiede al fratello di non riportarlo indietro e lasciarlo nel paradiso creato da Jack (Alexander Calvert), figlio di Lucifero (Mark Pellegrino). A Sam non resta che andare avanti con la sua vita e la sua missione: solo alla sua morte, anni dopo per vecchiaia, potrà ricongiungersi con il fratello e la sua famiglia.

Supernatural 15 e lo stop causa Covid-19

La messa in onda americana del finale di Supernatural era inizialmente prevista per maggio 2020. Lo scoppiare della pandemia da Covid-19 ha però costretto i produttori, nel marzo dello stesso anno, a fermare le riprese: a quel tempo, erano stati girati diciotto dei venti episodi previsti, ma era ancora necessaria la post-produzione.

Da qui è arrivata la decisione di The Cw, che ha sospeso la messa in onda della serie, posticipandone gli ultimi episodi all’autunno 2020. Ad agosto sono ricominciate le riprese degli ultimi episodi, che hanno permesso di fissare ad ottobre la messa in onda della parte finale dell’ultima stagione.

Il dopo-Supernatural dei protagonisti

Jensen Ackles e Jared Padalecki non sono rimasti fermi troppo tempo una volta chiuso il set di Supernatural e, ringraziati i fan per l’affetto, gli hanno dato appuntamento altrove, in nuovi progetti. Ackles si è riunito ad Eric Kripke, creatore di Supernatural, entrando a far parte del cast della terza stagione di The Boys, l’irriverente superhero drama di Amazon Prime Video: interpreterà Soldier Boy, personaggio chiave dei comic book da cui è tratta la serie.

Padalecki, invece, è rimasto su The Cw, diventando protagonista di Walker, serie remake di Walker Texas Ranger, di cui è stata ordinata una seconda stagione (in Italia è inedita). Con 2,4 milioni di telespettatori, il primo episodio ha registrato l’ascolto più alto di una serie del network negli ultimi tre anni.

Supernatural 15, streaming

E’ possibile vedere Supernatural 15 in streaming anche durante la messa in onda televisiva su RaiPlay, sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.