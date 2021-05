Ve la ricorderete anche voi Tata Lucia, intramontabile Mary Poppins protagonista del nuovo docu-reality di Nove Supernanny, che già avevamo conosciuto sin dalla prima edizione di SOS Tata. Come già vi avevamo raccontato nei mesi precedenti, finalmente Tata Lucia è tornata in tv e con un format simile al precedente che l’ha resa nota ma, stavolta, interamente incentrato sulle sue incredibili doti da Tata.

Nota al grande pubblico con il nome di Tata Lucia, il suo nome all’anagrafe è però Lucia Rizzi. Anche se forse non si direbbe, Tata Lucia ha anche vissuto all’estero per moltissimi anni e più precisamente in California. Nata a Milano, sua città anche attuale, il 15 febbraio 1942, dopo gli studi presso l’Istituto Magistrale Carlo Tenca di Milano Lucia è diventata pedagogista, lavorando inoltre per oltre 30 anni nel ruolo di Insegnante. Ma non è tutto. Per oltre 30 anni ha anche svolto il ruolo di ricercatrice presso il Child Development Center dell’Università della California, prima di tornare in Italia e debuttare come volto televisivo e scrittrice.

Se il percorso narrativo rimane simile in Supernanny a quello che già avevamo apprezzato in SOS Tata, è invece Tata Lucia stavolta a modificare un po’ il suo ruolo nel programma. Svolgerà sempre la parte dell’educatrice, ma con uno stile narrativo parzialmente variato. Nuove regole per grandi e piccini sapranno riportare l’equilibro anche nelle famiglie più movimentate. Come già vi avevamo raccontato al suo debutto sul Nove, Supernanny è un programma Discovery per il canale Nove. Si compone di 8 puntate di un’ora ciascuna ed è anche disponibile sulla piattaforma online Discovery+.